愛貓失蹤快3天！統神凌晨1點騎Ubike「沿路學貓叫」 粉絲超不捨
網紅亞洲統神過去憑藉犀利的遊戲技術，也時常針對時事作出犀利發言，很早就在台灣直播圈闖出名堂，累積無數粉絲。不過近期家中愛貓「陳橘」傳出走失消息，至今（28）日都還沒找到，更有粉絲捕捉統神在深夜騎著Ubike「沿路學貓叫」找陳橘的身影，畫面曝光，讓無數粉絲大喊不捨，更希望陳橘趕快回家。
記者潘毅/綜合報導
近期臉書社群上瘋傳一張對話截圖，有粉絲捕捉到統神在深夜1點時，在台北市街頭騎著Ubike，沿路還不斷學貓咪叫聲，呼喚著愛貓陳橘，粉絲見狀也忍不住驚呼「凌晨1點還在找貓，超扯」。
今（28）日統神老婆003也在臉書上證實此消息「一直有人貼這個給我，有的還問是真的嗎？是」證實了照片中身型壯碩的黑衣男子就是統神，隨後003也透露一家人大動員，早上走路找，晚上走路找完鄰近再換騎腳踏車，剪刀法、當地監視器也已經看遍了。
統神家愛貓陳橘在大安森林公園附近一帶走失，其特徵為全身橘色，左耳已剪耳，叫聲很洪亮。003最後也感謝廣大粉絲幫忙尋貓「若成功找到我會包紅包答謝」，但同時也提醒「請一定要注意自己的安全！晚上不要穿全身都黑色太危險」。