成功受孕與五臟息息相關　養出好卵子這樣做

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關於女性懷孕生子，前文提過《黃帝內經》裡的一段話把女性的生殖功能說得透澈：
女子七歲，腎氣盛，齒更髮長；二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子；三七，腎氣平均，故真牙生而長極；四七筋骨堅，髮長極，身體盛壯；五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮；六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白；七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。
意思是說，女孩子七歲開始長牙，十四歲月經來潮，只要經脈通暢，月經規則，就可以懷胎生子了，二十一歲腎氣還在持續生長，到了二十八歲是身體的巔峰期，可見自古至今，生育最適合的年齡在二十五到三十歲之間。
腎。中醫認為腎藏精、腎主生殖，腎精的生成、貯藏和排泄，對人類的整個生殖功能起著重要的作用。腎氣是人的先天根本，基本上是父母先天賜予的，老祖宗的智慧告訴我們可以用減少欲望、不要過度操勞損耗身體、順應大自然來保養我們的腎氣。
心。《黃帝內經．素問》裡提到「月事不來者，胞脈閉也。胞脈者屬心而絡于胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來也。」心血旺盛，心氣下通，心腎相交，才能維持月經週期的規律。《素問．五藏生成》：「諸血者，皆屬於心。」從精卵要結合那一刻起，就跟「血」有密不可分的關係。現今的子宮肌腺症、免疫性不孕、子宮內膜薄等都被認為跟瘀血有關，也就離不開「心」的範疇。
肝。是人體最大的血庫，跟衝、任二脈相關，肝的功能是喜歡往外疏泄的，跟情緒、壓力排解有很大的關係，所以說女子以肝為先天。在備孕的過程中，未來媽媽們往往承受極大的壓力，或是對自己的生涯規畫停滯不前產生焦慮，也可能是外來的荷爾蒙補充導致身體的不適，這些都可以簡單地用「肝氣不疏」來看待。因此在問診過程中發現若是自我期許很高、要求完美、或是有來自親友壓力的人，很容易會有睡眠障礙、腸胃脹氣、情緒起伏等狀況，建議平時可以利用運動，練習呼吸調息，以及利用薰香、花茶等植物的療癒力量幫助自己，或是培養興趣轉移注意力等方法來改善。
脾。中醫所說的「脾」，除了造血、儲藏血液跟免疫的功能外，脾可以統籌一身血液的去處，脾氣虛血就會亂行，會有出血症、經量很大像血崩；血虛就沒有足夠的血液涵養胚胎，所以無法順利受孕。臨床上就會看到皮膚黯沉、容易疲倦健忘、掉頭髮或是髮質乾燥分叉、手腳冰冷、腸胃吸收功能差等狀況，可以用四神湯、歸脾湯等健脾補氣血。
肺。肺主一身之氣，與排卵功能障礙有關，肺氣不足，無法通調水道，脾氣、腎氣也會跟著受影響，目前最常見的就是新冠疫苗施打後月經週期改變或新冠肺炎確診後影響到精卵的品質，民間常使用的黃耆、人參就是很好的補肺氣材料。所以中醫認為受孕成功與否，跟五臟中的心、肝、脾、腎、肺有很大的關連。
腦、髓、骨、脈、膽、女子胞這六個器官沒有成對或相應的器官，又有特殊的生理功能，所以稱為奇恆之府。子宮，中醫稱胞宮、女子胞、胞臟，是女性獨特的器官，有排出月經和孕育胎兒的功能；王冰《黃帝內經素問補註》：「衝脈、任脈，皆奇經脈也。腎氣全盛，衝、任流通，經血漸盈，應時而下……然衝為血海，任主胞胎，二者相資，故能有子。」因此，女性可以懷孕生子，是在臟腑和天癸、衝、任、督、帶共同作用下，才能完成。
調經種子，想要懷孕，老祖宗開宗明義告訴我們要「調經」，這個章節我們先介紹女性的生殖生理有一定脈絡可以調理月經週期，之後〈養精蓄銳篇〉再詳細說明要懷孕不是單靠好的卵子，老祖宗也教我們精卵受精及受精卵著床過程產生了怎樣的生理變化，才能順利有新生命誕生。
我們可以將中醫月經生理的五臟與經絡關係以心－腎－子宮軸圖示，與生殖醫學所描述的女性下視丘－腦下垂體－卵巢軸（Hypothalamic-Pituitary-Ovarian axis, HPOA）相對應。
介紹完中醫對女性生育的生理觀點，我們知道女性要懷孕必須要排出一顆健康的卵子，還要有能力可以讓卵子受精的精蟲、有通暢的輸卵管讓精卵相遇及運送受精卵、有可以讓胚胎著床的子宮。臨床上，造成女性難以受孕的問題可以分為器質性跟功能性，器質性的問題如子宮肌腺症、巧克力囊腫、子宮肌瘤、輸卵管沾黏、骨盆腔感染、雙角子宮等，有些還是必須借助生殖醫學的介入，才有辦法讓精卵成功結合、順利在子宮內發育；功能性的是指內分泌系統出問題，如甲狀腺亢進或甲狀腺低下、卵巢早衰、多囊性卵巢症候群、糖尿病、高泌乳血症等，而臨床常見的反覆性流產、免疫性不孕可以說是更複雜的功能性難孕，必須很熟悉臟腑與奇經八脈的功能，透過藥物或針灸協調彼此的作用，才有辦法拆解人類生育的難題。
本文摘選自《備孕聖經》，如何出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57972
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