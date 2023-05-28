亞運培訓隊國手對決 400欄彭名揚49秒53險勝奪金
2023臺灣國際田徑公開賽今（28）在新北市板橋第一運動場繼續進行第二天的賽事，臺灣新一代年輕選手表現出色，讓地主選醜在多個項目囊括獎牌。亞運培訓隊國手陳傑、彭名揚在男子400公尺跨欄正面對決，日前在大阪、靜岡接連取得49秒40內佳績的彭名揚表示，「賽前就是用49秒多在做準備，學長陳傑他們道次在後面，前面又沒有實力過硬的選手，後面在過彎處加速就一路放手衝到終點。」陳傑雖以49秒89摘銀，但對自己年過30且接連出賽的情況下，還能保持50秒內的水平仍感欣慰。
運動中心/綜合報導
男子跳高項目中，賽前備受矚目的傅兆玄從2公尺12起跳，卻在挑戰2公尺15時表現失常，反倒由年輕小將葉柏廷和蔡維智兩人爭奪冠軍，可惜兩人接下來在挑戰亞運標準2公尺21皆未能過關，最終由率先跳出2公尺15的葉柏廷摘下金牌。月初在全大運曾跳出生涯最佳2公尺25進軍亞運的新飛人傅兆玄以第三名作收，地主選手盡收金銀銅牌。
200公尺跑道上，臺灣最速男楊俊瀚因在跑道轉彎處踩線，被大會取消資格。賽後楊俊瀚表示，「自己有意識到踩到線，對風向的掌握也沒那麼好，這次的失誤是一個很好的經驗，也會透過影片跟教練做出調整，全力備戰亞錦賽和杭州亞運！」其後在男子200公尺決賽中，陳玟溥與葛吳諺明幾乎同時壓線，最後陳玟溥以20秒81險勝0.01秒摘冠。
地主選手在女子組的賽事遭遇強力挑戰，跳遠項目向嘉莉、林子琪頂住壓力分別跳出6公尺16和6公尺01的成績，雖小負於韓國選手劉貞美的6公尺27，仍保住第二、三名的席次。賽前個人成績最好的香港名將俞雅欣未能跳過6公尺，僅以5公尺94屈居第四名。
女子400公尺跨欄和5000公尺則是越南女將的天下，阮氏玄在400欄跑出58秒封后、范氏惠則以17分44秒07輕鬆拿下5000公尺的金牌。臺灣跨欄女神羅佩琳拚盡全力，儘管衝出本賽季最佳59秒04，仍離達標亞運的門檻58秒60一步之遙。賴庭萱則在5000公尺繳出18分13秒91的成績，未能突破個人最佳以第二名作收。