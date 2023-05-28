參山處攜手救國團做公益 募集20萬元物資捐贈棒球隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
只是，棒球隊球員中，半數家境清寒，屬於中低收入戶或隔代教養家庭。李校長表示，他期待透過棒球訓練，培養孩子穩健成熟心智，鼓勵他們及早立定志向，勇於面對挑戰，培育永不放棄的KANO精神，也許能翻轉他們的人生。畢業於東山國小的曹忠猷處長多次返回母校，肯定李校長用心，為鼓勵學弟們27日攜帶大批球具與物資捐贈母校。
參與這次送暖行動的台中市南區團委會郭貝瑛會長表示，台灣人有愛心，尤其樂於幫助偏鄉弱勢孩童，只是無從下手。因此，經由與參山處團隊合作成立平台，登高一呼，來自各地愛心捐獻源源不絕，大家都希望幫助小朋友完成「翻轉人生，棒球圓夢」，也讓國球能夠持續向下紮根。
昨日的捐贈活動受到球隊師生熱情歡迎，當小朋友看到每人分配到的從頭到腳嶄新裝備，無不樂開懷。值得一提的是，台中熱火體育也將店內手套工坊移師東山國小，現場協助小朋友修復已經破損手套，並教導小朋友如何學習保養。一名六年級學生表示，手套用了2年多已經破損不堪，一直捨不得丟掉，很高興有師傅幫忙修補，如今又能繼續使用了。
擁有全球6.4億次下載量的日本人氣貼圖「小突兔」人偶，昨天也現身東山國小為棒球隊員加油打氣，現場特別開放名額提供棒球隊小朋友，可以在8月13日免費參加「小突兔」在台中登場的公益路跑活動，用愛助跑幫助「惠明」視障者院生。
此次公益行的所有物資，均來自善心人士捐助，包括武濟寶宮黃譓升、日興宮謝章湖、儒耀有限公司張萃芳、霧峰農會、羿麗智能創見黃維文、瑞華清潔王瑞銘、熱火體育、函漾莊園共同創辦人郭甫鋒及陳詣函、永生種苗園胡曹銘振、景宏景觀陳柏逸、警聯保全等人愛心匯聚。