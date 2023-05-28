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五月天鳥巢演唱會只給「酸菜便當」果腹！志工轟：沒把我們當人看

▲五月天在北京鳥巢的演唱會遭到多名志工抱怨，不把他們當人看，甚至午餐只給酸菜便當果腹，引發爭議。（圖／相信音樂提供、微博）
▲五月天在北京鳥巢的演唱會遭到多名志工抱怨，不把他們當人看，甚至午餐只給酸菜便當果腹，引發爭議。（圖／相信音樂提供、微博）

記者詹鎰睿/綜合報導

五月天日前在北京鳥巢舉辦演唱會，時間從26日至6月3日間，一口氣連唱6場，吸引許多歌迷朝聖，也有許多搶不到的粉絲跑去當演唱會的志工，希望透過另一種方式追星。不過，就有人抱怨主辦單位提供的便當超級寒酸，甚至比監獄裡面吃的還可憐，引發網路熱議。

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據了解，中國微博論壇今日瘋傳「五月天演唱會志願者伙食」、「五月天演唱會志願者待遇」等相關熱門搜尋關鍵字，起因是有位志工抱怨，一整天的工作下來，嗓子都啞了，腳都站到起水泡，吃飯時間只有10分鐘，結果送來的午餐非常寒酸。

▲便當菜色只有白飯、碎蛋和一碗酸菜，讓不少志工相當傻眼。（圖／微博）
▲便當菜色只有白飯、碎蛋和一碗酸菜，讓不少志工相當傻眼，洋芋片還是志工從家裡帶來的。（圖／微博）
可以看到照片只有簡單的白飯加零碎的蛋以及一碗酸菜，原PO則直言，「只想分享出來希望鳥巢能把志願者當人看，改善一下伙食水平和組織能力吧！」事件曝光後，也讓不少志工紛紛跳出來抱怨，「是欺負人了吧！」、「根本不把我們當人看」、「垃圾玩意」等等，矛頭通通指向五月天的唱片公司「相信音樂」。

但也有許多人查詢後發現，五月天的北京演唱會是由中國兩家公司「華樂非凡」與「歌華時代橋」主辦，志願者的範圍也和相信音樂沒有關係。對此，相信音樂則回應：「並非主辦方和相信音樂招募的志願者。」

▲該名志工抱怨，吃飯時間只有10分鐘，只希望透過文章傳達給主辦單位，能把他們當人看待。（圖／微博）
▲該名志工抱怨，吃飯時間只有10分鐘，只希望透過文章傳達給主辦單位，能把他們當人看待。（圖／微博）

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