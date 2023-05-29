日媒：岸田內閣支持率下降　與長子派對門惹議有關

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日經報導，岸田的長子、現任首相秘書官岸田翔太郎去年年底邀請親友在首相寓所舉辦「忘年會」（年底聚餐、尾牙），此事日前被週刊雜誌爆料後，朝野政黨紛紛提出批判。外界認為，這可能是岸田內閣支持率下降的主要原因。
日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，本月19至21日在廣島舉行G7領袖高峰會，由岸田擔任主席。高峰會落幕後，有些日媒民調顯示，岸田內閣支持率上升，但最近因其長子的「忘年會」派對一事惹議，內閣支持率下降。
民調顯示，對於岸田在G7峰會的表現，予以肯定的民眾占66%，不予以肯定的民眾占21%。
今年G7峰會在岸田的故鄉廣島舉行，原本預定烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以線上會議方式出席，但後來澤倫斯基閃電訪問廣島，出席G7領袖峰會。澤倫斯基會後與岸田一同參觀廣島和平紀念資料館（原爆資料館），在原爆罹難者慰靈碑前獻花致意。
民調顯示，對於岸田內閣在這次G7峰會的表現，即使是不支持岸田內閣的民眾當中也有47%的人予以肯定。
此外，岸田於5月7、8日訪問韓國，重啟日韓領袖穿梭外交。民調顯示，對於日韓關係的走向，認為「不會改變」的民眾占53%，認為「將變好」的民眾占40%。
民眾被問及支持岸田內閣的理由時，以回答「有國際觀」者占31%，居第一；其次是以回答「因為是以自民黨為主的內閣」者占26%。
民眾被問及不支持岸田內閣的理由時，以回答「政策不好」者占36%居第一；其次是以回答「因為是以自民黨為主的內閣」者占33%。
民調顯示，政黨支持率最高的是執政黨自由民主黨（自民黨）獲得37%的支持率，但比4月的民調下降6個百分點。政黨支持率名列第二的是日本維新會，支持率為13%（與4月民調相同）、第三名是立憲民主黨，支持率為8%（4月民調是9%）。
這項民調是日經調查中心於本月26至28日針對日本全國18歲以上的男女採「隨機撥號」（random－digit－ dialing, RDD）方式實施電話（含手機）調查，獲得928份回答，回答率40.6%。（編輯：周永捷）1120528