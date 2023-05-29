瑪娃颱風「可能打擦邊球」！最新路徑曝光 連5天下雨躲不掉
瑪娃颱風昨（28）日下午已經減弱為「中度颱風」，颱風眼不再清晰，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，瑪娃颱風在最接近台灣時，頂多維持在中颱的強度，後續行進路徑還有許多不確定性，若「瑪娃」的路徑更為偏西、更貼近台灣，中南部平地也會有影響，其它各地的威脅亦將加劇，降雨情況預計將持續到週末，中央氣象局也指出，還不能完全排除暴風圈觸地的可能，最快今（29）日晚上發布海上警報。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約730公里，以每小時13公里速度，向西北西進行。中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑90公里。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲及美國0天系集模式模擬圖顯示，瑪娃颱風的平均預測路徑，今日逐漸接近巴士海峽，後續減速並逐漸迴轉；明日至週五（5月30日至6月2日），「瑪娃」在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動。迎風面北部、東半部，及各地山區有局部陣雨，北部山區及東北部慎防「致災性」大量降雨。
此外，處於背風面的中南部平地天氣穩定、氣溫偏高，若瑪娃颱風的路徑更為偏西、更貼近台灣，中南部平地才會有影響，其它各地的威脅亦將加劇，應隨時注意最新資料的調整。週六、下週日（6月3日至6月4日），瑪娃颱風減弱，並轉向東北東、撲向琉球附近，北部、東北部仍有局部陣雨、但雨勢趨緩，其它各地天氣好轉。