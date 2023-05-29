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瑪娃颱風「太胖走超慢」！將陪台灣度過1整週　影響變化一次看

▲瑪娃雖然已減弱為中度颱風，但其暴風圈範圍勢力仍大且強，明（30）日開始會很有感的在東半部有顯著降雨。（圖／氣象達人彭啟明臉書）
▲瑪娃雖然已減弱為中度颱風，但其暴風圈範圍勢力仍大且強，明（30）日開始會很有感的在東半部有顯著降雨。（圖／氣象達人彭啟明臉書）

記者張志浩/綜合報導

瑪娃颱風持續向台灣靠近，雖然昨（28）日減弱為「中度颱風」，不過其暴風圈範圍勢力仍大且強，中央氣象局也預計在今（29）日下半天發布海上警報，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，今天颱風外圍雲系將逐步接近台灣，明（30）日開始會很有感的在東半部有顯著降雨，隨後週三、週四會在東北部到北部，要到週五才會逐步脫離對台灣影響。

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針對未來一週瑪娃颱風的影響，彭啟明提及，今日颱風瑪娃接近，帶來的「下沉氣流」顯著，今日桃竹苗地區、中南部仍可能有攝氏36度的高溫；不過隨著颱風更靠近，中北部沿岸風力增強，東半部風浪大，民眾請避免沿岸活動。

▲瑪娃颱風本週降雨變化圖。（圖／中央氣象局提供）
▲瑪娃颱風雨勢以週四（6/1）為分界點，將有2階段變化，主要雨區在北部、東半部、東北部。（圖／中央氣象局提供）
彭啟明說明，今日南部山區有午後短暫雨，東北角、東半部受颱風影響，短暫雨會變頻繁；需要注意的是，瑪娃颱風強度回到中颱等級，但暴風圈較廣，影響時間可能比較久，明日東半部及北部有陣雨，宜蘭、花蓮有大雨，高溫轉為中部內陸、南部近山區，強風會延伸到台南地區。

彭啟明指出，週三北部、東北部降雨明顯，中南部雲量增多，但天氣相對穩定，週四到週五，瑪娃颱風由東部外海北上，強風持續，降雨區域擴至桃竹、中部山區，不適合進行山區或沿海活動。週五下半天，颱風遠離、天氣好轉，但東、北部長浪情況至少持續至下週一，民眾仍要注意安全。

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