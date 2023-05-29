瑪娃颱風台灣旁又煞車！「2階段雨區」曝光 南部水庫進帳無緣了
今年第2號中度颱風「瑪娃」（Mawar）進逼台灣，且還在減弱當中，根據目前的預估路線來看，瑪娃應該確定北轉不會登陸台灣，中央氣象局表示，從29日開始，大台北、東半部地區及恆春半島開始出現雨勢，這也意味著南部的水庫要進補恐怕又要再等等了！
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象局表示，瑪娃颱風北轉後，會在台灣東邊慢慢繞，海上颱風警報預計今日下半天之後發布，瑪娃週二至週五較接近台灣，除了東半部、北部留意雨勢，宜花易有大雨之外，沿海也有強陣風，東半部要注意高度5米以上的長浪。氣象局在昨晚也已經針對11縣市發布「陸上強風特報」，宜花東、屏東也已觀測到3至6米浪高。
而「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週四之前，瑪娃位於台灣東南方，此時吹著東北風，主要降雨區域是「宜蘭、基隆北海岸、台北東側及花東地區」，尤其宜蘭地區連日降雨的關係，雨量會相當可觀；週五至下週日（6/4），瑪娃逐漸往北北東離開，風向將轉為偏北或西北風，主要降雨區域會變成「北部山區」，中部山區雖然有機會，但量不多，花東雨停，宜蘭仍有雨但趨緩。
「觀氣象看天氣」臉書粉絲團則指出，若依照目前預測路徑，30日（週一）至6月3日（週六）瑪娃將從台灣東部海面緩緩北上，一連5天東半部、北海岸、大台北（尤其是東側）將會有間歇性的陣雨，北部、東北部的山區將累積相當可觀的雨量，翡翠水庫將大進補，石門水庫也會有進帳。綜合目前瑪娃的路線以及影響的情況，南部水情要獲得解渴的機會，恐怕還要再等等，除此之外，因為發布陸上警報機率相對低，因此颱風假應該也不會有。