北京催債鐘聲逼垮貧國　凸顯中國內部經濟困境

我是廣告 請繼續往下閱讀
這些國家包括巴基斯坦、肯亞、寮國、蒙古、尚比亞，還債須耗費比營運學校、供電、購買食物與石油更多的納稅錢。貸款利息已榨乾借貸國的外匯存底，有些國家只剩幾個月的外匯存底。
美聯社分析的國家中，高達50%外國貸款都來自中國，逾1/3的政府稅收用來還債，其中尚比亞和斯里蘭卡已破產，連利息都無力償還。
美國哈佛大學知名經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）說：「對很多國家而言，午夜鐘聲已經響起。中國涉入，帶來可能具有深遠影響的地緣政治不穩定性。」
背後原因之一是中國不願寬限貸款，且對借貸金額、條款極為保密，使得主要債權國難以介入協助。
過去類似情況下，美、日、法等債權國會一起找到豁免部份債務的協議，但中國沒有遵循相同規則，甚至拒絕參與跨國對談，不讓該國向其他債權國透露還款條件及還款順序。
中國稱已對非洲豁免23項沒有利息的借貸，但威廉瑪麗學院（William and Mary College）研究實驗室AidData指出，這些借貸大多來自20年前，且僅占總額的5%以下。
巴黎天主教學院（ICP）當代中國研究學者藍可（Emmanuel Lincot）在法國新聞網站Atlantico於26日刊登的專訪中表示，中國急於追債展現兩件事：中國自身也陷入困境，而且此後將以國內發展優先。
「這讓我們窺見中國當前的經濟狀況。青年失業大幅上升，北京急於尋找各省債務的解方，更別忘了房地產結構的無償付能力等都是大環境極度不確定的現象。俄羅斯日增的混亂以及與西方漸增的經濟和戰略對立，中國的好光景已經結束了。」
藍可指出，過去透過「一帶一路」計畫的借貸，中國獲得慷慨資助人的角色；然而到頭來卻為借貸國帶來混亂。他分析，中國是「政治債權人，將這些國家推向破產邊緣，也就是債務陷阱」，例如斯里蘭卡就以債務交換赫班托達港（Hambantota）等重要建設，是一種「政治武器」。
藍可認為，中國無情追債將因此喪失他所覬覦的南方國家支持，並需要改變論述以擺脫對發展中國家的責任。北京將把焦點轉向周邊，不再需要投資遠方，尤其因俄羅斯港口如今待價而沽，俄國6月1日起允許北京使用海參崴港即是跡象。
協助美聯社調查的AidData執行長派克斯（Brad Parks）在接受世界銀行（World Bank）委託追蹤中國借貸時還發現北京的兩大陷阱。
第一個令人擔憂的狀況是在借貸條款中，北京會要求借貸國家把現金存入隱藏的第三方託管帳戶，讓中國得以在借貸國停止支付利息時直接拿走款項。因此中國「插隊」，在其他債權國不知情的狀況下成為借貸國必須首先還款的放貸方。
第二，透過資料挖掘技術，他們發現北京借出上百筆世界銀行不知情的貸款。當時中國正透過一帶一路大撒幣，確保關鍵礦物供應與贏得國際盟友。龐大欠款使經濟結構差、貪腐嚴重的借貸國債台高築。
這些國家擔心損害信用評比，不敢再向他國借款還錢，因此中國設置空殼公司檯面下繼續借錢。例如尚比亞透過空殼公司向中國兩家銀行借了15億美元建造大型發電水庫，幾年來卻找不到任何相關紀錄。
派克斯說：「在88國至少有3850億美元的隱藏或未申報的中國債務，很多國家的情況都比外界想像的更糟糕。」（編輯：郭中翰）1120529