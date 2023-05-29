正妹摸老虎「以為摸小貓」！按摩肚肚遭甩2巴掌：差點變亡美
家裡有養貓的人肯定都知道，飼主們經常都會幫小貓咪們按摩肚肚，有時候貓咪還會露出舒適的臉。然而近日網路上流傳一段影片，一名正妹到泰國的動物園近距離參觀老虎，結果直接把老虎當作小貓咪一樣摸牠的肚子，結果遭到老虎用尾巴連續甩臉2次，引起網友熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
近日一名女子到泰國的老虎王國動物園，近距離跟老虎互動，一旁也有專業的園區人員盯場，然而只見影片當中，該名正妹相當興奮的靠前，接著就不是摸身體，而是直接伸手摸揉老虎的肚子，前幾秒還沒事，突然老虎尾巴就攻擊甩她臉，讓她嚇得馬上放開手。
後來，工作人員親自示範要怎麼互動，表示應該要摸背部而不是摸肚子，結果該名正妹不知道是白目還是聽不懂指示，下意識又想要摸老虎的肚子，好像把老虎當成小貓咪一樣，才剛放上去肚子，都還沒開始摸揉，老虎又立刻用尾巴發起二度攻勢，讓正妹女子再度面露痛苦表情。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「差點就變成亡美了！」、「這個有點太調皮了吧，工作人員都說要摸背部了」、「工作人員第二次不是教學了嗎？怎麼第二次還是摸肚子」、「幸好老虎很乖，不然可能有亡美了」、「不是已經叫她摸背，她還要摸肚子為什麼？」、「這個沒被咬已經很客氣了」。