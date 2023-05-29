臉書驚見「黃仁勳股票」交流群？網質疑「打詐」成效不彰

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這則「台灣囝仔黃仁勳」貼文寫道，「近期因為NVIDIA第2季業績預告讓AI產業在股市大漲，謝金河先生還稱讚我是超級巨星，光芒蓋過馬斯克，對此我感到由衷的高興，作為一個台灣人我很自豪。」
貼文更指出，「現在我聯合許多財經專家組建了一個股票交流群（免費加入）；每天我們都會分享股市技巧和資訊，以及必漲股。希望幫助想學好股票的有緣人，助大家走上股市直線獲利大道！」
細看詐騙貼文的用字遣詞，可發現與黃仁勳過去發言完全不像，但詐騙貼文能如此迅速上架到臉書，也引發許多臉友批評，平台把關不周的老問題。
對此，中央社記者向臉書母公司Meta，詢問投資廣告審核機制、投資詐騙內容從檢舉到下架流程及下架比例等相關問題，但至發稿為止、尚未取得回覆。
事實上，近年來臉書的詐騙帳號層出不窮，除假冒名人開設投資群組，亦有臉友看到許多詐騙一頁式廣告，例如販售僅新台幣3500元勞力士手錶，或是點擊廣告下訂西裝褲卻送來劣質短褲；更有民眾在臉書下訂商品後，快遞員送貨時好心勸告不要付錢領取，因為太多人發現是假貨、要求退貨。
依據臉書「社群守則」的「詐欺與欺騙」政策，明文規定用戶不得發布投資或財務詐騙內容，否則會遭到移除。但從實務面看，投資或購物詐騙內容，仍需仰賴用戶主動檢舉居多；臉書也未對外說明，詐騙內容被檢舉後到下架需要多久時間、下架比例等資訊。
正因為事後檢舉制度緩不濟急，許多臉書用戶質疑，是否投資詐騙廣告只要付錢就可上架到臉書，以及平台有無事前審核機制。
Meta於4月時曾表示，民眾可透過「藍勾勾」認證確認粉絲專頁真實性，查看粉絲專頁資訊透明度，粉絲人數以及檢舉與尋求協助等方式進行初步辨識；Meta台灣公共政策總監陳奕儒強調，非常努力地移除並回應大家的檢舉，期盼更精準地偵測這些內容。（編輯：林克倫）