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AI概念股續夯、台積電領軍　台股早盤漲逾170點

▲台北股市今（29）日受到美股激勵，早盤在電子股攻高帶領下，早盤漲逾170點，來到16683點，漲幅1%。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（29）日受到美股激勵，早盤在電子股攻高帶領下，早盤漲逾170點，來到16683點，漲幅1%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

AI話題再起，美國科技股飆漲，使美股四大指數上週五（26日）皆收漲，其中費城半導體漲逾6%。台北股市今（29）日受到激勵，早盤在電子股攻高帶領下，早盤漲逾170點，來到16683點，漲幅1%。權值王台積電早盤漲8元，漲幅1%，來到574元。其他電子股如聯發科漲3%以上。今日AI概念股、網通族群表現亮眼。

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美股道瓊指數26日上漲328.69點，或1%，收33093.34點；那斯達克指數上漲277.59點，或2.19%，收12975.69點；標普500指數上漲54.17點，或1.3%，收4205.45點；費城半導體指數暴漲208.95點，或6.26%，收3545.67點。

受到美股激勵，以及COMPUTEX開展，台北股市今日早盤在電子股攻高帶領下，早盤漲逾170點，來到16683點，漲幅1%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲8元，漲幅1%，來到574元。聯電漲3%以上，來到52元。世界先進漲2.5%、力積電漲逾1%。

其他重要電子股也紅通通，聯發科鴻海漲逾1%，群創、友達、大立光、國巨、旺宏、台達電漲1到3%，緯創漲4%多、英業達飆漲約8%。AI矽智財概念股表現亮眼，世芯-KY、力旺、M31漲4%多，創意、智原漲2%。另外，網通族群也不俗，智邦飆漲停，星通漲8%，台林、建漢、中磊漲1%。

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