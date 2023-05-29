台南市藥師公會理事長吳振名交棒新任理事長陳寶惠

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原理事長吳振名表示，只要是對民眾健康有益的事，藥師都會挺身而出、全力以赴。新冠疫情肆虐3年多來，藥師第一時間主動承擔起口罩實名制發放的工作，讓民眾免於恐懼、確保生命安全，之後的疫苗注射預約、快篩實名制，甚至到口服抗病毒藥的發放、為確診民眾送藥到府，藥師總是義無反顧的跑在第一線，只為做好守護民眾健康與生命安全的工作，並扮演好醫事人員視病猶親的關鍵角色。解封後人民生活回到常態，藥師接下來會朝「民眾健康促進」的方向來繼續努力，不會懈怠。
新任台南市藥師公會理事長陳寶惠曾獲衛生主管機關多次表揚，她表示，用藥安全宣導是藥師不間斷的工作，疫情雖然結束，藥師仍會持續到校園、社區、機關團體進行各類的衛教宣導服務。除此之外，更會進行更多在地化、社區化、便民化的藥事照護服務，讓民眾可以就近在住家附近的藥局享受「用藥整合、健康促進、長照資源導入」等等多元化的服務，讓民眾能以住在用藥沒煩惱、生活照護好、健康活到老的友善城市為榮。
陳寶惠指出，台南市藥師公會目前有超過1700多名的藥師會員，不論是在失智症、糖尿病、衰老照護、長期照護等多項健康議題上都擁有專業級的講師，也都分佈在台南市的每個社區，民眾除了可以拿慢性病連續處方箋到社區健保藥局調劑以外，若有衛教宣導或社區健康促進的需求服務，也都可就近找社區內的藥師來幫忙，讓藥師來守護社區的健康、讓藥師來照護您全家人的健康。