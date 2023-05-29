鼻竇手術恐危害視力　避開重要結構導航系統指引立大功！

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鼻竇內視鏡手術 可治療多種鼻腔疾病鼻竇內視鏡手術是用以治療慢性鼻竇炎、矯正彎曲之鼻中膈、移除鼻息肉、加大鼻竇開口，並可移除黴菌或腫瘤等。鼻竇內視鏡手術雖是一種微創手術，但鼻竇位置與眼窩、腦部貼近，若不慎傷及，可能會造成視力減低，腦脊髓液滲漏而導致腦膜炎等危險的併發症。除了手術前需接受電腦斷層掃描詳細檢查之外，術中也建議搭配「手術導航系統」，避免傷及重要的神經、血管及其他重要器官，降低併發症率發生，也提升手術的成功率。
手術導航精準定位病灶 提升成功率、減低手術風險手術導航系統是利用患者的電腦斷層或核磁共振，製作出鼻竇附近的"google map"，此地圖中呈現出病人鼻竇細微的解剖結構、病灶、及周遭所有之神經、血管、腦部及眼窩的影像。隨手術進行中，依手術器械所在位置，可即時出現器械鄰近的解剖影像及結構，如同在google map上即時呈現車子所在路況及周遭的建物。使用此系統，在鼻竇的細微且複雜的結構中，開刀時就降低迷路的風險；器械可精準切除病灶，避免傷害鄰近的重要器官，對於患者與醫療團隊都是一大利器。
鍾得從主任以其使用手術導航系統十六年的經驗裡，不僅在復發之鼻竇炎、鼻息肉的內視鏡手術，並於鼻竇鄰近或腦部眼窩之病變，如黏液囊腫、顱底腫瘤、復發之鼻咽癌等手術中，藉由導航系統的精準定位，確實提高了手術的成功率及在病人的安全性上提供莫大保障。
若有鼻部症狀 積極就醫治療為上策鍾得從主任補充提到，呼籲民眾若有鼻部不適症狀，應該尋求專業耳鼻喉科醫師協助。若有鼻腔疾病，如常見的鼻竇炎、慢性鼻竇炎，或是鼻中膈彎曲、鼻息肉、或鼻腫瘤等，應及早就醫診治。目前醫療已經十分進步，及早治療找回暢通人生！也提醒患者務必定期回診追蹤，避免疾病再次復發。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57827
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