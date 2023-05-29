聰明報稅／網路申報「已繳稅≠已申報」　別忘確認3件事才算完成

製造業Q1產值年減逾1成　經濟部：連續2季負成長

▲經濟部統計處今（29）日公布今年第1季製造業產值年減13.59%，連續2季呈現負成長。（圖／擷取自Pixabay）
▲經濟部統計處今（29）日公布今年第1季製造業產值年減13.59%，連續2季呈現負成長。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

全球終端需求持續緊縮，產業鏈仍在庫存調整中，經濟部統計處今（29）日公布今年第1季製造業產值年減13.59%，連續2季呈現負成長，未來終端需求仍顯疲弱，但高效能運算、車用電子、人工智慧等新興科技應用，仍可望挹注我國製造業生產成長動能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部統計處指出，今年第1季製造業產值4兆2151億元，年減13.59%，連續2季呈現負成長，主要原因在於全球經貿動能趨緩，終端需求緊縮，產業鏈持續進行庫存調整，廠商產能利用率下滑。

在資訊電子產業方面，電子零組件業結束自2019年第4季以來連續13季的正成長，年減16.85%，其中積體電路業因終端電子產品需求疲弱，加上半導體客戶端庫存持續調整，導致產值滑落至7,786億元，年減11.22%。

面板及其組件業因應用市場需求仍顯疲弱，加上產品價格低於上年同季，導致產值年減4成；電腦電子產品及光學製品業受惠伺服器及網路通訊設備需求暢旺，以及廠商擴增國內產能，產值年增5.15%，連續18季正成長。

傳統產業方面，因下游產業需求疲軟，產業鏈持續去化庫存，廠商採取歲修或減產因應，使得化學材料及肥料業、基本金屬業產值各年減超過2成，機械設備業也年減18.60%；汽車及其零件業則因多款新車上市催升買氣，加上車用晶片短缺問題緩解，產值年增3.39%。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第1季 製造業生產指數82.04，年減17.68%，為連續3季負成長。

統計處表示，全球經濟持續受通膨及升息影響，終端需求仍顯疲弱，加上俄烏戰爭、美中科技爭端未見緩解，恐抑低我國製造業生產表現。不過，高效能運算、車用電子、人工智慧等新興科技應用延續，可望挹注我國製造業生產成長動能。

台灣經濟何時好轉？李詩欽：Q3為觸底反彈觀察重點

4月製造業景氣下跌　台經院：台灣經濟遇亂流、整體仍穩健

4月電力景氣衰退！台綜院：製造業、半導體續弱

指數基期改編　4月工業生產呈「連11黑」、創4年來新低

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀