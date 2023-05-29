製造業Q1產值年減逾1成　經濟部：連續2季負成長

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在資訊電子產業方面，電子零組件業結束自2019年第4季以來連續13季的正成長，年減16.85%，其中積體電路業因終端電子產品需求疲弱，加上半導體客戶端庫存持續調整，導致產值滑落至7,786億元，年減11.22%。
面板及其組件業因應用市場需求仍顯疲弱，加上產品價格低於上年同季，導致產值年減4成；電腦電子產品及光學製品業受惠伺服器及網路通訊設備需求暢旺，以及廠商擴增國內產能，產值年增5.15%，連續18季正成長。
傳統產業方面，因下游產業需求疲軟，產業鏈持續去化庫存，廠商採取歲修或減產因應，使得化學材料及肥料業、基本金屬業產值各年減超過2成，機械設備業也年減18.60%；汽車及其零件業則因多款新車上市催升買氣，加上車用晶片短缺問題緩解，產值年增3.39%。
由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第1季 製造業生產指數82.04，年減17.68%，為連續3季負成長。
統計處表示，全球經濟持續受通膨及升息影響，終端需求仍顯疲弱，加上俄烏戰爭、美中科技爭端未見緩解，恐抑低我國製造業生產表現。不過，高效能運算、車用電子、人工智慧等新興科技應用延續，可望挹注我國製造業生產成長動能。