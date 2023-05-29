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高市青年職涯探索體驗活動　首場百年窯廠DIY推出即秒殺

▲參與「青年探索體驗」系列活動青年於百年窯廠DIY手作生活工藝「環保手泥砌磚」。(圖／高市府青年局提供)
▲參與「青年探索體驗」系列活動青年於百年窯廠DIY手作生活工藝「環保手泥砌磚」。(圖／高市府青年局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

為建立青年在地認同感及解地方發展現況，高市府青年局今年規劃辦理十場次「青年探索體驗」系列活動，提供至少500個名額讓青年參與體驗，鼓勵青年透過實際參與體驗學習，為自我及社會帶來正向改變。首場「百年窯廠DIY手作生活工藝」帶領青年走訪傳統產業「三和瓦窯」，了解環境與產業密不可分的關係，並學習傳統產業如何轉型推動地方創生。

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▲透過講師的介紹屋頂施工工法後，將讓青年實際體驗操作。(圖／高市府提供)
▲透過講師的介紹屋頂施工工法後，將讓青年實際體驗操作。(圖／高市府提供)
目前就讀國立高雄科技大學運籌管理系的黃同學表示，由於本身對地方創生議題有興趣，透過參與青年局「青年探索體驗」活動，與地方職人、社區工作人員面對面交流分享，感受到大家為了保存產業文化所奉獻的心力及精神，內心十分感動，希望未來還有機會能參加這一系列具有意義又有趣的體驗活動。

▲高適青年局預計7月份將帶領青年至智崴集團，體驗全台唯一三維空間全視角的飛行體驗i-Ride飛行劇院。(圖／高市府提供)
▲高適青年局預計7月份將帶領青年至智崴集團，體驗全台唯一三維空間全視角的飛行體驗i-Ride飛行劇院。(圖／高市府提供)
局長張以理表示，112年「青年探索體驗」系列活動涵蓋多項主題，包含科技互動、環境永續、職人探索、歷史文化、生命教育等，規劃與智崴集團、壽山動物園及中華戶外探險協會等多個單位攜手合作，鼓勵青年透過實際參與體驗學習，了解高雄這座城市不同風貌，促使高雄青年激發使命感，為自我及社會帶來正向改變。

青年局也指出，「青年探索體驗」系列活動係以寓教於樂方式，透過創新創意方式拓展青年視野，除了這次的大樹百年瓦窯DIY手作生活工藝外，後續預計推出壽山動物園一日保育員、高雄柴山野外生態探索、i-Ride飛行劇院體驗等活動，青年探索體驗系列內容多元豐富，歡迎加入「高雄市政府青年局」Line官方帳號，並點選選單即可進入活動報名頁面，也可追蹤官方網站、FB、IG即時接收最新資訊。

三和瓦窯為高雄大樹地區原本興盛的瓦窯廠，距今已有百年歷史，隨著新型態的建築構造改變，迫使傳統紅瓦漸漸淡出營建市場，三和瓦窯結合社區力量，發展磚瓦工藝創作，為台灣百年的傳統瓦窯，延續新的文化生命與內涵。本場活動引領青年了解瓦窯文化、磚雕工藝與商品設計行銷的結合，讓青年體驗學習傳統砌磚工法與技巧，砌出屬於自己的「磚」屬作品。

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