極端氣候頻傳！圳路清淤「新增上網、電話」通報 1分鐘內就完成
全球氣候變遷之下造成極端氣候，台灣各地短延時強降雨發生頻率增加，目前全國農田水利灌溉排水圳路總長7萬多公里，做好圳路清淤跟維護管理工作就更加重要。今（29）日農水署分享，已新增通報電話與上網方式，民眾最快1分鐘內就可以完成通報。
記者許若茵／台北報導
農水署組長洪銘德指出，台灣各地短延時強降雨發生頻率近年來有增加趨勢，為維持渠道全年通暢、降低災害發生，原本就有定期清淤及工作站受理民眾通報機制，此次新增免付費通報專線（0800-788717,0800 請幫忙清一清）及圳路清淤通報網通報方式，讓民眾以電話或上網通報方式，將由專人受理，立即分辨，逐件列管，結案查詢，民眾只需要提供聯絡資訊、通報地點、通報內容，在1分鐘內就可以完成通報，提升通報效率，也提高圳路清淤成效。
洪銘德進一步表示，藉由民眾多元通報案件地點內容，運用大數據分析，精準掌握容易致災區為，可作為後續圳路維護管理及更新改善參考，並評估配置防災影響監視點及智慧儀控設備，結合智慧管理機制，精進農田水利設施管理成效。
洪銘德強調，氣候變遷是全球都需要面對的課題，透過圳路清淤多元通報方式，即時辦理清淤作業，維持圳路暢通，並導入大智慧管理機制，藉由大數據分析，有效掌握圳路瓶頸段及易致災區位，提前因應以降低災害風險，強化農田水利韌性，以確保農業永續發展環境。
農水署署長蔡昇甫接受《NOWnews今日新聞》提問時說明，目前專線安排3位人力負責，民眾通報當日就會立案，最快3日內就會完成清淤作業，最慢則會在一週內完成，台灣圳路密度為全球第一，也因此才能讓早年許多不毛之地，如今都能讓農民有所收成。