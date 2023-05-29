日本車站見「台灣旅客低素質」鐵證！眾見畫面全氣炸：根本賴不掉

台鐵集集貓站長「1理由」被資遣　鎮公所：不再值勤！最終下場曝

▲台鐵集集車站的貓站長「龍蕉sun」，因集集遊客中心將進行裝修遭資遣。「龍蕉sun」後續安置問題引發討論。（圖／翻攝龍蕉sun臉書）
▲台鐵集集車站的貓站長「龍蕉sun」，因集集遊客中心將進行裝修遭資遣。「龍蕉sun」後續安置問題引發討論。（圖／翻攝龍蕉sun臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

就職1年半的台鐵集集車站的貓站長「龍蕉sun」，因集集遊客中心將進行裝修，確定遭資遣，最後工作日是6月11日。集集鎮公所證實，整修完成後也傾向不再讓貓站長回來執勤。貓站長被資遣訊息讓網友十分不捨，紛紛寫信給鎮長，要求讓「龍蕉sun」能繼續值勤。

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集集貓站長「龍蕉sun」在2021年10月被發民眾捕獲，鎮公所及觀光工廠業者領養後舉辦網路命名，最後由集集特產火龍果、香蕉以及溫暖的太陽（Sun）結合而成「龍蕉sun」，去年1月14日上任，也曾跟高捷橋頭糖廠站貓站長「蜜柑」碰過面。

▲集集貓站長「龍蕉sun」就職1年半，擁有大批粉絲。（圖／翻攝龍蕉sun臉書）
▲集集貓站長「龍蕉sun」就職1年半，擁有大批粉絲。（圖／翻攝龍蕉sun臉書）
「龍蕉sun」的臉書粉專「集集jiji x 貓站長_龍蕉sun」日前轉貼集集鎮公所的公告，指出由於集集遊客中心將進行空間整修，考量空間、整體規劃等因素，公所決定於2023年6月11日後停止貓站長執勤，「非常感謝各位這一年半來對站長的支持與疼愛」。

「龍蕉sun」小編表示，未來貓站長的IG及臉書將轉為個人使用經營，依然會不定期分享站長的生活點滴！也請大家繼續愛護站長，「站長與小編的愛恨情仇將於6/11劃下句點，大家可以把握最後兩週時間，快來看看站長唷」。

許多網友看完不捨，「不！！！！我的蕉散大寶貝」、「集集火車站最美的風景特色，怎麼好讓龍蕉粉們失望呢」、「不會回來了嗎」、「看看高雄的蜜柑貓站長，人氣會帶來觀光人潮，為何公所不朝這方面著想」、「加油⋯貓站長是大大加分又可愛的亮點」。

▲「龍蕉sun」曾示範一系列集集車站拍照打卡熱點。（圖／翻攝龍蕉sun臉書）
▲「龍蕉sun」曾示範一系列集集車站拍照打卡熱點。（圖／翻攝龍蕉sun臉書）
「整修完也無法繼續執勤嗎？」面對網友的疑問，「龍蕉sun」小編回應，「目前傾向不會再回來執勤了喔！如有連署活動，小編可再向公所反應，謝謝支持站長。

也有不少網友關心「龍蕉sun」被資遣後該何去何從，痛罵「爛到極點的公所，利用完就棄養，沒有貓站長，誰還想去集集？我們還是去高雄好了」、「沒利用價值就要踢掉了，誇張耶」。不過，有網友解釋說「龍蕉站長他只是被鎮公所資遣，他是有主人的，他平常休假都是在家裡的。所以請大家不用太擔心他往後的日子，他還是會很快樂的有媽媽在照顧」。

▲「龍蕉sun」曾被列車長抱在懷裡，害羞得想鑽進她懷裡。（圖／翻攝龍蕉sun臉書）
▲「龍蕉sun」曾被列車長抱在懷裡，害羞得想鑽進她懷裡。（圖／翻攝龍蕉sun臉書）

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