大腿不是越瘦越好，小心三高！醫教每天抬腿５下，瘦得更健康。

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理想大腿圍：陳榮堅醫師表示，人的體態和心血管疾病有高度關聯性，而體態需關注的不單只有身體，也和腿部的粗細息息相關，特別是大腿，且並非越細越好或越粗越好。綜合東西方各國的研究，大腿圍小於46公分或大於60公分都可能對身體健康不利，又或者說意味著有血管健康風險存在。
大腿的肌肉和脂肪關係：醫師解釋，體脂率和肌肉量有關，大腿圍的組成包括了肌肉和體脂肪。大於60公分往往意味著體脂肪過多，這相信民眾較能理解。但若大腿圍小於46公分，這除了體脂肪低以外，往往也代表著肌肉量過少，主要都是體脂肪，體脂率高，也就是所謂的「泡芙人」。
大腿太細，小心各疾病纏身：當人體肌肉量少，代謝也會較差、免疫功能也會較弱，再加上體脂高，有不少研究就發現大腿過細的族群，三高、糖尿病等慢性疾病，以及癌症的風險，中風、心肌梗塞的風險，甚至死亡機率都來得比一般體態者更高。特別注意，這些疾病並非肥胖者的專利，也有不少人其實體型是瘦的，這就是所謂的「病態瘦」，提醒民眾多加留意。
四肢較瘦，大多都胖在肚子？醫：這種最需擔心內臟脂肪！
陳榮堅醫師提醒，四肢較瘦，但是體脂防大多集中在腹部、腰圍一帶，有如竹籤叉貢丸的鮪魚肚或啤酒肚，這種體態也是較不健康的。除了四肢大多可能如前述是由體脂肪所組成，另外也意味著內臟脂肪較高，因此才會呈現這般體態。這種型態也就容易出現各種器官疾病或癌症，例如脂肪肝、肝癌等，也包括三高等慢性病。這也是為什麼鼓勵男性腰圍應小於90公分，女性小於80公分。
大腿不是越瘦越好！簡單２招瘦得更健康。
陳榮堅醫師表示，民眾若想要體態瘦得健康，養成飲食和運動的良好習慣都很重要。而所謂的習慣，不單單只是做而已，而是要讓其融入到生活當中，正如每天洗澡的習慣一般，真正去習慣。
飲食調整：醫師指出，現代人普遍有營養過剩的情況，該減少相對不必要的食物，其中最需要減少的是碳水化合物，包括白米、白麵、麵包等，並非完全不吃，而是建議酌量，例如減半。其他也包括了肥肉、加工食物、甜點等精緻糖等。而需增加的則為蔬菜、水果，蛋白質則建議以豆類及瘦肉為主，並選擇原型食物。
運動習慣：運動方面則建議從簡單的開始做起，尚且不必一定要去健身房或是出去慢跑，可從簡單的一天5下伏地挺身、仰臥起坐，或是一天10秒的棒式做起。而下肢則可深蹲個5下，若膝蓋或行動較不方便，也可躺在床上改以抬腿進行。這樣看似非常簡單，但其實日久累積也可培養出肌肉量，且不會因為下雨、懶散等各種原因而取消。待身體習慣後也可再逐漸上調次數。最重要的是讓自己能夠進行、持之以恆，而非要求自己一次到位，沒到位便荒廢。而若有需要，也可以尋求減重專長醫師協助，更有助瘦得好看又健康。
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