產後性愛疼痛其實高達35%。不用忍，早治療恢復性生活、維護感情！

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女性常見性交疼痛原因：根據2020年12月發表在國際婦產科醫學期刊《BJOG》的數據顯示，高達35%的產後婦女曾經歷性交疼痛，而且在產後一年仍有22%的女性會有這樣的困擾。而台灣有研究報告顯示國人性交疼痛的原因，其中最常見的原因為陰道感染19.95%，第二原因為更年期佔了16.8%。
產後常見性交疼痛原因：洪若霓醫師說明，產後媽咪發生性生活疼痛有幾個原因，產後哺乳會讓媽咪處在低雌激素狀態，導致私密處的狀態可能會類似更年期婦女。陰道水分不足潤滑度不夠，會乾澀不適。而賀爾蒙影響，外陰部前庭組織萎縮，也會讓外陰部過度敏感，夫妻房事摩擦時容易疼痛。陰道內酸鹼值的改變，抵禦細菌能力下降，陰道感染發炎也可能引起疼痛。此外，若自然產時會陰縫補太緊或疤痕組織增生，導致續發性陰道口狹窄，及會陰疤痕新生伴隨的慢性疼痛問題也容易讓女性在性行為時感到疼痛。
治療改善性愛痛先找出原因，醫：身體、心理都需要注意！
洪若霓醫師表示，造成性行為疼痛的原因有很多，必須要確實找出問題點才能對症治療改善疼痛。若是陰道口太小可以進行手術調整。而陰道內部常見的陰道乾澀、萎縮鬆弛、反覆感染發炎症狀，除了可以擦荷爾蒙藥膏外，也可以施打私密雷射、電波治療、PRP或PLT高濃度血小板生長因子等方式治療。
而若是心理因素引起的疼痛，建議夫妻們也可以進行諮商或參加夫妻關係課程，學習更多關於性生活和情感連結的知識和技巧。
她陰道乾澀越忍越痛苦，經治療重返和諧性生活！
一名新北市35歲女子經歷產後陰道乾澀及反覆感染之苦，與老公進行房事時會有撕裂疼痛感而被迫中斷，她本想著忍耐一下就可以回到以前美滿的性生活。
但經過多次嘗試，疼痛的狀況還是沒有改善，和老公的性愛變成痛苦，雙方心理壓力變大導致生活中的爭執跟著變多，嚴重影響雙方感情，後來求助於專門治療性生活疼痛的門診。
經洪若霓醫師檢查，判斷案例是因產後雌激素低下導致的陰道乾澀，再加上生產時會陰修補太緊引起的續發性陰道口狹窄。在接受陰道口擴張手術及陰道雷射治療後，性交疼痛的問題獲得大幅改善，恢復到產前的和諧性生活。
性愛痛尷尬不就醫影響性事？醫籲別害羞早治療維護感情！
性生活疼痛是一個相當常見的問題，但仍有許多女性因為害羞或尷尬而不願意尋求專業醫療幫助，只自行購買潤滑劑或陰道擴張棒使用。根據國外調查統計，28%女性遇到陰道不適時會認為這是自然老化的現象且感到尷尬，所以沒有告訴另一半，進而導致性生活頻率降低、性生活滿意度下降，長久下來對夫妻關係和個人心理造成極大的負面影響。
洪若霓醫師提醒，當出現性生活不協調，乾澀、鬆弛、疼痛等私密處困擾時，不需因為害羞尷尬而羞於告知對方真實的感受，或是互相責備影響夫妻感情，更呼籲大家要正確對待性生活疼痛的問題，千萬不要視之為羞恥的事情，而是應該勇敢面對並及時尋求專業的醫療協助，才能讓性生活更加美滿。
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