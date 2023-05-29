不容忽視的青光眼　配合治療有助於維持視力

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青光眼檢測技術持續提升 更能夠早期發現與治療青光眼高雄醫學大學附設中和紀念醫院眼科部賴泓吉醫師表示，若青光眼未受到妥善治療，視神經將會逐漸缺損凋亡，視線範圍隨著時間慢慢縮小，衝擊日常生活，患者可能連行走、上下樓梯都變得困難，還有失明風險。所幸，隨著檢查技術進步，有機會在僅有微小症狀的發病初期發現青光眼、掌握黃金治療期，守護眼睛健康1。
賴泓吉醫師說明，眼壓高是造成青光眼重要因素之一，其中，眼睛房水排出困難，讓眼球壓力不斷提升，長時間壓迫視神經引發傷害，就會慢慢出現不可逆損傷。然而不僅眼壓高會有青光眼，臨床也有正常眼壓罹患青光眼個案，目前研究發現血液循環不佳、家族史、容易偏頭痛等可能都有關連1。
身體狀況不同青光眼治療藥物選擇有差異 新型藥物避免黑眼圈、減輕外觀改變賴泓吉醫師強調，青光眼治療一開始都會藉由治療眼藥水控制，降低眼壓讓視神經惡化減緩，盡可能保持視野穩定，目前台灣常用的第一線藥物是包含乙型交感神經阻斷劑，但此藥物會影響心跳速率與造成氣喘，因此相關疾病患者無法使用2。
賴泓吉醫師提到，當第一線藥物無法使用或效果不如預期，前列腺素衍生物眼藥水也是治療選項，控制眼壓效果很好，但容易眼睛發紅、眼睛周邊皮膚色素沉澱、眼窩脂肪萎縮凹陷等問題，因此在意外觀受影響病人往往因而卻步，目前新一代雙機轉降壓眼藥水，治療青光眼同時，比較不會引起黑眼圈與眼窩凹陷等問題2，但是有某一些病人並不適用，可以和醫師諮詢後再使用。
眼藥水須在眼表停留5分鐘 手指按壓淚孔避免藥水流到鼻腔賴泓吉醫師提醒，患者使用眼藥水控制青光眼病況，最好能讓眼藥水保留在眼睛表面上5分鐘，不要讓眼藥水太快流出，滴眼藥水時最好躺在沙發或床上，點下眼藥水後用手指按壓淚孔，以免眼藥水流入鼻腔，讓眼藥水在眼睛上充分作用再放開手指慢慢起身，同時注意眼藥水是否帶來不適症狀。
賴泓吉醫師呼籲，隨著就醫可近性增加，與檢查科技不斷進步，越來越多青光眼患者能在早期發現及早治療，高風險族群一定要定期檢查眼睛狀況，如果發現青光眼病兆，配合醫生指示積極治療，定時定量使用眼藥水，就能控制病情避免視神經繼續受到傷害，降低視力受到不可逆損害的危機。
reference
1. Robert N. Weinreb et al. JAMA. 2014;311(18)1901-1911
2. Japanese Glaucoma Society. guideline 5th edition (緑内障診療ガイドライン（第5 版） p. 112
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57971
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