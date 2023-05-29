雄警及時安撫遭詐老翁　保住血汗錢

高雄市一名王姓老翁日前在家電話接獲假冒桃園的銀行客服人員來電，告知其帳戶異常，疑有不法金流匯入，隨即接獲假檢警來電，須將名下帳戶內存款全數匯至地檢署安全帳戶，老翁掛斷電話後，不安地前往派出所諮詢，所幸員警一眼看穿詐騙手法，耐心安撫老翁情緒，說明正常司法程序，分享相關詐騙案例釋疑，成功保住血汗錢。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局三民二分局覺民所警員呂宗育、曾博炫於日前擔服值班、備勤勤務時，突有老翁緊張地跑進派出所，急忙向員警詢問自己做錯了甚麼，員警立即安撫老翁情緒並關懷詢問。
經查，王姓老翁長期居住南部，從未以個人名義在桃園開戶，豈料歹徒隨即誆稱其身分遭人冒用，而後接獲自稱桃園刑大刑警與桃園地檢署檢察官來電，須將名下帳戶內存款全數匯至地檢署安全帳戶，預防監管凍結，配合調查；老翁掛斷電話後，不安地前往派出所諮詢，所幸員警一眼看穿詐騙手法，耐心安撫老翁情緒，說明正常司法程序，分享相關詐騙案例釋疑，成功保住血汗錢，也讓老翁了解更多反詐知識。
警方呼籲，詐騙集團手法多元，檢警機關通知民眾到案，會以正式書面通知到案，不會以任何名義要求提交存簿或轉帳匯款等，如接到「監管帳戶」、「司法調查」等話術，請立即掛電話並報案110或165反詐騙諮詢專線查證。