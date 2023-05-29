中颱瑪娃吹起「10級強風」！大波雨彈接力轟炸 沒事不要去海邊
瑪娃颱風持續向台灣靠近，雖然昨（28）日減弱為「中度颱風」，不過其暴風圈範圍勢力仍大且強，中央氣象局也預計在今（29）日下半天發布海上警報，不過在大量降雨來臨之前，瑪娃颱風的威力已經讓台灣各地開始吹起強風、捲起大浪，昨日宜蘭「情人灣」已有1對情侶遭大讓捲走。氣象局示警，今（29）日恆春半島及綠島、蘭嶼易有9至10級強陣風，不少沿海也已觀測到2至5米左右的浪高，請民眾務必警慎，沒事別到海邊活動。
記者張志浩/綜合報導
氣象局今早10時發布「陸上強風特報」，受到瑪娃颱風外圍環流影響，今日恆春半島及綠島、蘭嶼易有9至10級強陣風，桃園至嘉義、東部、東南部及澎湖、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
而針對浪潮，氣象局也同步發出「長浪資訊」，今日基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前新北龍洞、宜蘭蘇澳、龜山島、花蓮、臺東蘭嶼及屏東鵝鑾鼻都已觀測到2至5米左右的浪高，未來瑪娃颱風更接近，不排除出現6米高的瘋狗浪。
氣象局提醒，今日瑪娃受颱風外圍雲系影響，東半部、大台北、恆春半島有局部陣雨，週二至週四（5月30日至6月1日）降雨持續，其中宜蘭、花蓮易有陣雨，蕾居雨量會達到局部大雨等級，週五（6/2）部及東北部易有短暫陣雨，花蓮局部短暫陣雨，週六（6/3）降雨才會漸緩，本週中南部氣溫仍偏高，詳細颱風資訊氣象局將持續觀查。
而根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約730公里，以每小時14公里速度，向西北西進行。中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑90公里。