受《選罷法》排黑條款通過影響 林文瑞認20年前行賄「宣布退選」
立法院會日前通過《公職人員選舉罷免法》修正案，增訂曾犯「黑金槍毒」有罪確定者，終生不得參選。對此，獲徵召參選雲林第一選區的現任立委林文瑞今（29）日在臉書發文，除提到他20年前曾涉行賄，遭法院宣判緩刑；林文瑞也正式宣布退選立委，並將協助國民黨日後徵召候選人，光復雲林海線。
記者翁子竣／台北報導
林文瑞今在臉書發文，向支持者及國民黨黨員同志致上歉意。他表示，對於20年前在水利會擔任員工，不得不聽從指示，擔下替人行賄的行為，並考量不影響日後的工作權及參政權，接受認罪協商，而由法院宣判緩刑。
林文瑞說，對於這次《選罷法》的修法，他始終懷著從政初心，希望朝著對國家民主發展有利的方向前進，「但令人遺憾的是，民進黨不顧立院長久以來建立的委員會中心主義及台灣民主法治發展，直接否決經過內政委員會七次漫長討論後的修法版本，僅憑黨意就強行通過了如此有違憲爭議的法條。」
林文瑞批評，民進黨對於比例原則、不溯及既往等憲政規範及人民之工作權、參政權已不屑一顧，如此「充滿選舉算計」的政治性修法勢必將產生諸多後遺症，將耗費更多國家資源來彌補。
不過，林文瑞指出，但他還是沒有任何的藉口，必須再次向所有愛護、支持他的朋友們致歉，雖然不能參選，但他相信一定會有強棒接替，也會全力協助國民黨日後所徵召的候選人一起完成光復雲林海線的重要使命。