延續重返亞洲政策　拜登強化印太戰略

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現任總統拜登延續歐巴馬與川普的政策，先是任命前國務院亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）為白宮首位印太事務協調官，主責印太事務。拜登政府去年2月公布的「美國印太戰略」文件並清楚說明，「美國更加堅定地立足印太地區，並在過程中強化這一地區」。
這份文件在提到台灣時指出，美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。拜登並至少4度公開表明，如果台灣遭到中國侵略，美國將協助台灣抵抗。
拜登政府除了重新強化近年來與中國往來密切的東南亞國家協會（ASEAN）關係外，也透過「四方安全對話」（Quad），將印度納入印太戰略框架中，同時擴大美日韓三方合作，並拉攏英、澳成立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），強化安全網路。近期韓國與菲律賓總統陸續訪美，強化第一島鏈的態勢更加明確。
經濟方面，拜登上任後於2022年5月首度亞洲行期間訪問東京，與日本首相岸田文雄共同宣布成立「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），除了Quad成員外，還包括南韓、紐西蘭、7個東協國家與斐濟，試圖建立與中國抗衡的經濟架構，並在經貿、供應鏈和潔淨能源等方面達成協議。
此外，鑑於中國積極搶攻太平洋島國，拜登政府在去年6月連同澳洲、日本、紐西蘭、英國成立「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP）。主責的康貝爾曾說，中國在太平洋的野心讓一些太平洋島國擔憂，而美國與這些盟友的夥伴關係不斷提升，目的是解決氣候變遷、健康、技術連結等議題。
在個別國家方面，拜登政府積極與日、韓、菲等國強化關係，除邀請領袖前往華府舉行雙邊會談外，並透過聯合軍演加強區域安全作為，以面對來自中國、北韓的挑戰。五角大廈也持續加碼「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）預算，增強美國在印太的嚇阻能力。（編輯：張芷瑄）1120529