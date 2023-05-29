韓日化解歷史恩怨　加入美國對抗中俄朝聯盟

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尹錫悅上任1年多，外交上除了加強與美國的關係，對日本的立場也明顯趨向和解。2023年3月1日，尹錫悅在三一獨立運動104週年紀念儀式致辭時表示，日本已從過去軍國主義的侵略者轉變為與南韓共享普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴。
半個月後，尹錫悅成為12年來首次訪日的南韓總統，宣布把日本重新納入享有對南韓優惠貿易地位的「白名單」，並說反對以煽動「充滿敵意的民族主義和反日情緒」來謀取政治利益。
南韓湖西大學教授全家霖接受中央社訪問指出，南韓今年以來的國際形象、地位、作用與責任都較往年出現明顯變化，具體顯示在參與北約峰會等重要國際活動、美韓同盟措施大增等，在維持朝鮮半島和平的基本立場上，也配合國際局勢擴大對外政策框架，包括提出韓版印太戰略等，擴及印太地區及國際議題。
但這並不表示韓版印太戰略會完全向美、日主導的印太戰略靠攏，全家霖說，韓版印太戰略只在維護自由航行、安全等方面支持維持現況，未涉及南海主權、亞太地區的霸權地位。
世宗研究所安全戰略研究室室長兼中國研究中心主任鄭載興則表示，尹錫悅政府基本上以保守色彩人士主導對外政策，加上政府認知到，只有在美國主導的自由主義國際秩序下，才可能使南韓經濟繁榮，預期將持續積極協助美國主導的國際秩序，強化韓美同盟。
南韓仍面臨親美同時與中國關係迅速惡化的兩難，加上中國持續擴大在歐亞、中東地區的政經影響力。鄭載興認為，若南韓政府固守一邊倒向美國的政策，中國很難如南韓所希望的維持穩定經濟夥伴關係，屆時除經濟惡化，南韓甚至可能面臨朝鮮半島安保困境。
鄭載興認為，在北韓擁核、中國成為世界第2大經濟體、俄羅斯掌握強大政治和軍事能力的狀況下，南韓即使持續強化美韓及美日韓合作，嚇阻力可能也不如過去大，反而是朝鮮半島周邊發生軍事衝突的可能性更高。
但全家霖指出，隨著北韓、中國、俄羅斯的聯合關係愈發鞏固，美日韓勢必得加強同盟及友邦關係，南韓政府可能更難回到親中立場，「東北亞的2個大三角關係基本形成，對立及競爭大於合作與互補的關係是難以避免的」。
對於尹錫悅4月訪美時與總統拜登（Joe Biden）另外發表的華盛頓宣言中，具體提出針對北韓核威脅的因應措施，全家霖說，部分意見認為這次提出方案的強度未達到南韓預期水準，但從北韓近期未進行試射等示威行動來看，「我認為已經明確表達具體因應方案」。（編輯：張芷瑄）1120529