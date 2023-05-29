從安倍晉三到岸田文雄　日本落實印太戰略

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特別是「自由且開放的印度太平洋」，奧山接受媒體訪問時分析，這是安倍政府自行提出的願景，之後獲得包括美國在內的各國認可，而且在美國不光是前總統川普，繼任的拜登也認可這項願景。
2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，岸田同年5月在日本東京舉行的日美澳印「四方安全對話」（Quad）峰會上說，俄羅斯侵略烏克蘭直接挑戰聯合國憲章載明的各項原則，「印度太平洋地區絕對不能發生同樣的事情」。
岸田今年3月20日訪問印度演講時，進一步宣布印太戰略新方案，包括在2030年前，日本官方與民間總計將投入逾750億美元資金，用來協助發展中國家進行基礎建設，對抗中國提出的「一帶一路」。
加速印太戰略也反映在日本國防經費支出及重要戰略文件的修訂等方面。俄烏戰事爆發後，安倍2022年4月曾在演講時指出，日本在強化日美同盟的同時，也必須努力自助。跟因應烏克蘭情勢的德國一樣，日本必須加速讓防衛支出增加到占國內生產毛額（GDP）的2%以上。
岸田政府接著在2022年底通過3份重要安全保障文件，除明確記載日本將取得反擊能力（攻擊敵方基地的能力），也表明2023年度起的5年間國防經費將編列約43兆日圓，包含基礎建設等國防能力的補強預算在內，2027年度國防經費將達到GDP的2%。
在台灣情勢的部分，安倍長期友台態度被視為台灣盟友，尤其是生前提出的「台灣有事就是日本有事」概念，更進一步提升區域共生的緊密程度。他也認為美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，明確表達將協助台灣防衛。
岸田2021年10月出任首相後，不僅多次強調「台灣海峽的和平與穩定，對日本安全保障及國際社會穩定來說都很重要」，對台灣有意加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）也明確表示歡迎，認為台灣是日本在經濟等方面的「重要夥伴」。（譯者：黃名璽/核稿：廖漢原）1120529