遭爆幫im.B主嫌喬警界人事 林國春告發鄭文燦窩藏人犯
行政院副院長鄭文燦日前遭爆，不僅出席im.B詐欺案主嫌曾耀鋒的公司春酒，還受曾耀鋒請託，幫忙提拔對方一名警界3線2星的好友。鄭文燦28日駁斥此消息，強調若繼續抹黑將提告。不過，新北市議員林國春、林金結、洪佳君、廖先翔今（29）日前往台北地檢署，告發鄭文燦涉嫌藏匿犯人。
記者潘千詩／台北報導
林國春說，今天告發的重點是，希望鄭文燦趕快去提告這家媒體，根據新聞媒體報導，im.B主嫌曾耀鋒曾向鄭文燦關說高階警官人事，代表曾與該高階警官及鄭文燦具有一定熟識程度，才會提出破壞警界升遷制度的請託，質疑鄭與高階警官是否知情曾耀鋒是通緝犯並知情不報，是否涉及藏匿通緝犯，請檢察官調查。
林國春拿出照片指出，鄭文燦副院長在致詞，曾耀鋒坐主桌第一位，陳歐珀坐主桌的隔壁右邊，中間有個位置是鄭文燦的，鄭文燦根本不需要用到LINE或打電話，直接交頭接耳就能吩咐人事，警政署不要再用查無相關資料，這樣的警界高層何德何能能領導統御基層？新北市長侯友宜就一直希望警察人事要公開透明。
林國春要求大家仔細看一下他手中的照片，稱這些背景都一樣，都在曾耀鋒的私人招待所，代表這些人時常進出該招待所，這不是窩藏人犯嗎？一天到晚跟詐團在一起，難怪詐騙橫行，這難道不是合理懷疑嗎？曾耀鋒詐騙民眾的錢，再用詐騙的錢去支持、送錢給政府官員或民代，應嚴懲貪汙官員跟民代，更應嚴辦詐團。
林國春表示，通緝犯是任何人都可用現行犯身分將他逮捕，鄭文燦就是跟現行犯、通緝犯、詐團主嫌在一起，這難道不是變相的窩藏人犯嗎？
林國春表示，如果高階警官知道曾耀鋒是通緝犯，還跟曾耀鋒一起去拜託鄭文燦，讓他從三線一升三線二，這對其他認真警察情何以堪？