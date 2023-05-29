新住民生活需求調查將展開　問卷調查1萬份

為瞭解在台新住民相關生活狀況及服務需求，內政部移民署委託典通股份有限公司，將於112年6月至10月間辦理「112年新住民生活需求調查」。移民署呼籲請受訪戶配合調查訪問，訪員實地訪問時均會佩戴識別證及攜帶公文證明文件，並遵守個人資料保護法相關規定，所蒐集之資料僅供統計分析之用，未來研究成果將作為政府推動各項新住民服務措施之參考。
記者賴正琳／綜合報導
移民署表示，新住民生活需求調查自民國92年起每5年辦理1次，迄今已辦理過4次。本次調查透過科學抽樣進行問卷調查計1萬份，問卷內容包含新住民基本資料、就業狀況、家庭成員狀況、生活適應、輔導需求與社會參與，以及老年生活照顧安排及在台生活整體環境感受，調查結果預計於明(113)年公布。
為免新住民家庭接獲訪問時產生疑慮，移民署特別透過該署全球資訊網、新住民培力發展資訊網等相關傳播媒體加強宣導及多國語宣導文宣，請各界協助轉知本項調查，並籲請新住民朋友協助配合填答，表達生活需求內容，以做為未來政府政策規劃參考。
移民署強調，調查不會要求受訪者提供身分證件、存摺或帳戶等資料，請受訪者放心，如對本調查有任何疑問，可洽調查執行單位典通股份有限公司，電話02-23315133分機601到604，或移民署02-23889393分機2370洽詢。