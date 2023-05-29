瑪娃颱風又變胖了！氣象局不排除發陸警 「暴風圈侵襲機率」出爐
瑪娃颱風持續向台灣靠近，雖然昨（28）日減弱為「中度颱風」，但其「暴風半徑」卻在今（29）日悄悄增大為300公里，中央氣象局預報員黃恩鴻指出，由於瑪娃颱風行徑速度比預期慢，「海上警報」發布時間可能會落在今天晚上11點後至明（30）日凌晨這段時間，目前還無法排除瑪娃暴風圈觸地並發布陸上警報的可能，但機率極低，最新颱風消息氣象局將持續追蹤。
記者張志浩/綜合報導
根據氣象局最新資料，瑪娃颱風距離台灣約730公里，最新的「暴風圈侵襲預測」則顯示，最東方的蘭嶼、綠島已來到71％和62％，本島的台東、花蓮也有50％以上的機率，北部和東北部落在42至46％，西半部各縣市大多落在30至35％之間。
氣象局預報員黃恩鴻表示，今天上午，瑪娃颱風的七級風暴風半徑從280公里擴大到300公里，主因是瑪娃本身的「風場大」，雖然近中心的風速有變弱，但強風區範圍很廣，因此出現強度減弱、暴風圈擴大的情況，不過以目前路徑來看，除非瑪娃路徑異常偏西很多，否則暴風圈觸地發陸警的機率「極低」，海上警報預計最快今天深夜會發布。
黃恩鴻說明，瑪娃颱風的降雨在週二至週四（5月30日至6月1日）最劇烈，週五（6/2）隨著越往北走，可能就會轉為輕颱，週末慢慢遠離；值得注意的是，5月20日生成的瑪娃至今已存活9天，且未來還有至少5天的生命週期，如此長壽的情況推測與「聖嬰現象」有關，未來到幾個月，可能還有類似颱風出現。