婦遊日回台肩冒「詭異肉瘤」痛10多天 醫一夾是蜱蟲！最慘下場曝
高雄一名婦人日前從日本旅遊返台，莫名肩痛了10多天，就醫發現肩膀有一帶有個帶有黑色絲線的小「肉瘤」，醫師一夾發現竟是蜱蟲，恐引發萊姆病。幸好婦人經治療後已無大礙，只需定期回診，醫師也建議，民眾出國旅遊在戶外應做好保護措施。
記者徐銘穗/綜合報導
現為旅遊旺季，4月到10月又剛好蜱蟲的活動期。新光醫院感染科主治醫師王孝為曾表示，帶有螺旋體的蜱蟲咬傷人，可能會引發「萊姆病」（Lyme disease），感染初期症狀非常類似感冒，例如發燒、頭痛、疲倦等，最明確的病徵，若拖延治療恐導致心臟、神經或關節方面嚴重併發症。小賈斯汀（Justin Bieber）就曾因罹患「萊姆病」休養將近4年。
據《ETtoday新聞雲》報導，收治該病患的高雄常玉皮膚科診所林工凱醫師指出，原來這名患者前往日本的東北地區，因為目前國內並沒有蜱蟲案例，所以不排除是在日本被咬的，叮咬後3至30天內身上會出現遊走性紅斑皮疹，若產生高燒、四肢無力症狀，甚至可能演變成萊姆病。
王孝為提醒，萊姆病多好發在溫帶地區，例如美國、加拿大、日本、韓國、中國大陸等，由於不會人傳人，一般生活不需要太過擔心。林工凱也建議，民眾旅遊應避免長時間坐臥草地、樹林，盡量身穿淺色、長袖之保護性衣物，若返國後出現相關症狀應盡速就醫。
另外，據疾管署資料，萊姆病屬第四類傳染病，是人畜共通傳染病，並不會直接由人傳染給人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。近年台灣病例都是境外移入個案。