COMPUTEX 2023將登場！黃仁勳演講湧超過「2倍」報名人潮

我是廣告 請繼續往下閱讀
他表示，過去一年多來，AI人工智慧大爆發，人類正式進入AI時代，有人說這是工業革命4.0，在1981年人類第一台個人電腦推出的同一年，COMPUTEX開辦，跟著人類第一台電腦同步加入人類生活，過去40多年來，COMPUTEX走過PC、Internet、Mobile、Cloud、Big Data、IoT，一直以來都走在科技浪潮的最尖端，也是最重要的平台，而在迎接人工智慧時代全面來臨時， COMPUTEX的角色更為重要。
COMPUTEX今年聚焦「高效運算」、「智慧應用」、「次世代通訊」、「超越現實」、「創新與新創」、「綠能永續」等六大主題，另外，新創展「InnoVEX」，將融匯5G、AIoT、醫療科技、元宇宙與XR、電動車與智慧移動、綠色科技等多元創新解決方案，總計參展團隊數計22國近400家，並有法國、比利時、義大利、荷蘭、波蘭、日本、巴西和以色列等8國籌組國家館。
此次展覽亮點之一的CEO Keynote & Forum邀集國際指標科技巨擘分享關鍵創新，包括曾獲選2021年時代雜誌百大人物，以及全美亞裔工程師傑出終身成就獎的NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳、Supermicro總裁暨執行長梁見後（Charles Liang）、Acer董事長暨執行長陳俊聖、來自NXP恩智浦半導體執行副總裁暨安全連接邊緣事業部的Rafael Sotomayor等，黃志芳說，從上述重量級演講人名單中顯示全球科技界對COMPUTEX的重視程度，這是觀測未來產業科技最尖端的論壇。
今日首場主題演講由眾所矚目的黃仁勳打頭陣，場地共2400個位置，卻湧入超過5000位報名人潮，動用南港展覽2館7樓最大展廳，黃仁勳表示，這是四年來第一次公開演講，他以一襲招牌皮衣亮相，一開始就展現輝達AI技術，秀出最新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡系列。
除了黃仁勳演講受到矚目之外，其他CEO論壇也幾乎每場都爆滿。黃志芳表示，今年的COMPUTEX是人類進入人工智慧時代一個非常重要的里程碑，未來會繼續扮演人工智慧時代下，人類和AI合作時最重要的介面， 因此今年口號「Together We Create」，當中的「We」包括人類及人工智慧，盼能共同一起創造未來。