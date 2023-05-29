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旅宿業疫後缺工！3部會聯合攬才　獎勵金最長可領1整年

▲交通部觀光局統計，今年3月25日來台旅客突破第100萬人次，5月24日更迎來第200萬人次。（示意圖／台南市政府提供）
▲交通部觀光局統計，今年3月25日來台旅客突破第100萬人次，5月24日更迎來第200萬人次。（示意圖／台南市政府提供）

記者許若茵／台北報導

交通部觀光局統計，今年3月25日來台旅客突破第100萬人次，5月24日更迎來第200萬人次，顯見台灣觀光復甦，逐步接近600萬人次旅客來台的目標。為迎接旅遊市場復甦，加速恢復旅宿業受疫情影響的服務量能，行政院今（29）日宣布推動「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，結合交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能」、勞動部「疫後改善缺工擴大就業」及教育部「大專院校學生從事旅宿業暑期職場體驗」等三項方案，以各部會力量共同紓緩旅宿業缺工問題。

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交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」已於4月21日公告實施，並追溯自4月1日起至113年3月31日期間，有新聘房務及清潔人員的旅宿業者，符合「新聘人員至少任滿6個月」條件，即可於線上按每人每月5000元申請補助金，最長可請領12個月。旅宿業者如於4月1日新聘任滿6個月者，可10月1日起上台灣旅宿網專區申請。

勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」則透過直接補助旅宿業從業人員方式，鼓勵失業勞工經公立就業服務機構推介投入旅宿業從事房務、清潔工作；一般身分勞工給予就業獎勵每月6000元，工作地點位處偏遠（特定）地區，獎勵金每月再加碼3000元，最長可請領12個月；另針對高齡者及《就業服務法》第24條所定各款對象如中高齡、二度就業婦女等勞工，全時工作每月給予10000元，偏遠（特定）地區再加碼3000元，部分工時工作每月給予5000元，偏遠（特定）地區再加碼1500元，最長可請領12個月，回溯自5月1日起至113年6月14日期間實施。

暑假即將來臨，大專生若在暑假想多些職場體驗，教育部也配合「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，推出「大專院校學生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案」，學生於旅宿業每月職場體驗超過80或160小時，每人每月獎勵3000或6000元，工作地點位於偏遠（特定）地區者，每月額外給予3000元，最長3個月，回溯自112年6月1日起至112年9月15日期間實施。

交通部表示，近3年因新冠肺炎疫情影響，旅宿業基層服務員流失嚴重，影響服務量能衝擊觀光產業，111年10月13日國境解封後，交通部特別爭取特別預算投入「加速擴大吸引國際觀光客方案」，除了辦理促進自由行旅客來台措施及加速團客來台措施，也考量接待國際旅客的旅宿業服務量能，針對旅宿業雇用房務、清潔新進服務人員發給補助金，同時配合勞動部與教育部聯合祭出獎助方案，透過本計畫可吸引超過2萬人次投入旅宿服務的行列。

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