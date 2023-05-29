諷「洗澡為什麼不鎖門」風波延燒　宜蘭藍議員改口聲明表達歉意

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聲明中也再次強調，若因他的發言造成相關人員困擾及不舒服，他表達歉意；對於時代力量政黨提出罷免，願意坐下來坦誠溝通，讓他們了解發言用意及全般過程，避免因片面之詞、斷章取義造成誤解，模糊他真正訴求。
對此時代力量宜蘭黨部執行長郭稟翰則表示，黨部一再呼籲黃浴沂議員「公開道歉」，很可惜只有「新聞稿澄清」，從新聞稿也完全看不出任何的悔意，甚至還在推卸責任，繼續檢討受害者；強調罷免不會停止，因為完全沒有看到黃浴沂的任何歉意，今天將正式啟動罷免，呼籲國民黨正視並檢討黃浴沂歧視言論的嚴重後果。
宜蘭縣議會民進黨團今日上午召開記者會，除了先前在議員以看板聲援女消防員的縣議員林佩螢、林詩穎外，同黨的謝家倫、謝正信等議員也一同出面遣責黃浴沂，除了批評黃浴沂在議會嘲諷性騷被害人的離譜發言外，甚至還對聲援的同仁咆哮指責，若國民黨中央無作為，不排除發動街頭抗議。
女消防隊員去年是在個人套房內洗完澡裸身出浴室，遭男消防員闖進引發爭端，女消防員事後經診斷需休養治療，但因請假事由被消防局認定「備勤時間不屬於工作時間」，未使用《性別工作平等法》處理性騷擾事件，致使女消防員無法申請公傷假，後續與消防局協調以其他假別申請休養皆被駁回、刁難，最後不堪折磨「被迫」離職。