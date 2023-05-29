藏毒又嗆警！基隆正妹慘遭「大外割」壓制 衣衫不整狼狽樣曝光
基隆4名男女日前到基隆某商務旅館開趴，但卻疑因吸毒嗑藥神智不清，工作人員見狀，趕忙報案請求協助，但其中一名蔡姓女子見到警方到場，竟突然情緒失控，除對警方叫囂外，更出手阻礙辦案，被壓制在地還是不願罷休，出腳將警員帽子踹飛，全案訊後已依妨害公務、毒品危害防制條例罪嫌、社會秩序維護法等罪移送地檢署。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，全案發生於本月26日上午，當天警方在房間內發現毒咖啡包1包，針對3男1女進行快篩，發現4人均呈現安毒陽性反應，遂準備帶回警局訊問。
沒想到走回警車的途中，其中一名蔡姓女子卻突然當街暴走，不斷飆罵警員，隨後又試圖攻擊阻止辦案，一名男警員無奈之下只能以大外割方式將其壓制，蔡女倒地後再度出腳踹飛警員帽子，最終多吃上一條妨害公務罪，對此，基隆警方表示，絕不容許任何人挑釁公權力，也呼籲市民，毒品戕害身心甚鉅，切勿輕易嘗試，未來仍會持續掃蕩毒品犯罪，還給市民安居環境。
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