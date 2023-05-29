再有柬埔寨受害詐騙現身　應曉薇盼政府營救無辜青年

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小惠娓娓道來自身經歷，她去年6月在網路上看到荷官的工作，到了當地才發現是做詐騙，後來人蛇集團找各種理由說她違約將她轉賣而被送到緬甸，在當地認識洪男，最後相戀且懷孕。為了讓孩子在台灣出生，洪男扛下了小惠的賠付金，讓小惠先行回台灣。
小惠表示，在當地若不做詐騙，就會被打或電擊，不得以還是只能做；目前物業公司跟他們要求約50萬元的賠付金，目前洪男還困在緬甸無法回台灣；而就算收到男友的訊息，也無法確定傳訊息的人是否為洪男，還是詐騙集團的成員；物業公司則三不五時就催促她還債，甚至要求虛擬貨幣。
洪男母親也遇到相似情形，甚至洪男的社群帳號還會傳徵人訊息，但地址卻不願透漏，甚至還有簡體字訊息。
小惠說，今天站出來是要提醒大眾，不要被高薪騙了，還是單純找工作比較安全；但也請大家相信他們是無辜的，尤其去年政府並沒有預警海外有大型詐騙，還是有很多人付不出贖金不能回家，也希望政府不要放棄繼續營救。
應曉薇最後批評，政府現在的態度就是帶風向，灌輸大眾這些人就是要去行騙的，但事實上卻是政府無力掌控、管制這些詐騙訊息。她也呼籲，若同為懷抱想賺錢的青年，請賦予同理心，不要嘲笑受害者到柬埔寨、泰國做詐騙，也希望政府能夠出手協助，
現場的台北市社會局也承諾會陪伴小惠並給予後續協助，士林警察局則表示會再跟警政署來研議如何處理。