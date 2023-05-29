甲狀腺癌免驚！　微創內視鏡無痕切除腫瘤預後佳

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甲狀腺癌檢查 透過穿刺檢查王小姐患有甲狀腺良性腫瘤，在疫情期間為了降低染疫風險，王小姐連續三年沒有回診檢查，在第四年時開始出現喉嚨卡卡、呼吸不順的症狀，常常覺得吞嚥時頸部外觀有明顯突出一個小圓球狀，由於疫情趨緩，王小姐回到醫院重新檢查甲狀腺，超音波影像顯示腫瘤從0.6公分長大到1.2公分，穿刺結果由良性轉為惡性，需要將腫瘤切除。愛美的王小姐不想在脖子留下手術疤痕，因此在醫師的建議下，選擇進行甲狀腺內視鏡手術，術後不僅恢復狀況良好，在外觀上完全看不到手術疤痕。
甲狀腺是喉嚨底部靠近氣管的腺體，位置約在喉結下方、胸骨上方，分為左側和右側。陳彥嘉醫師解釋，當甲狀腺的正常細胞變成異常細胞並失控不停生長時，就會形成甲狀腺癌，因為女性的內分泌系統比男性複雜與敏感，好發族群又以35~45歲女性為主。甲狀腺癌初期症狀和感冒相似，不易發現且容易被忽視，患者可能會出現喉嚨痛、聲音沙啞、咳嗽不止、呼吸不順等症狀，通常經由超音波檢查發現可疑的結節，安排穿刺檢查後就能確定是否為惡性腫瘤（即甲狀腺癌）。
手術治療甲狀腺癌 後續輔以放射線碘手術切除甲狀腺是治療甲狀腺癌最主要的方式，陳彥嘉醫師指出，傳統手術會在頸部劃開約6公分的切口，雖然現在縫線及敷料進步，但仍會留下疤痕，造成美觀問題。如果癌症病灶沒有大幅轉移到淋巴結且周圍構造沒有過度沾黏，在意外觀的患者可以選擇甲狀腺內視鏡手術，其分為經口與經乳暈加腋下，前者的切口在下牙齦，是最不影響外觀的方式，後者會在乳暈及腋下各有約0.5至1公分的傷口，但醫師可將傷口隱藏在乳暈邊緣及腋下皮膚的皺褶內，因此在完全恢復後幾乎看不到。
為了確保根除腫瘤，患者在術後需要以放射線碘輔佐治療，而兩側全除的患者需要終身口服藥物補充甲狀腺素，以維持正常生理機能。陳彥嘉醫師呼籲，民眾若長期喉嚨痛、咳嗽、聲音沙啞、呼吸不順，吃感冒藥後仍無改善，建議至醫院進行甲狀腺超音波檢查與穿刺檢查，確認是否為甲狀腺癌，以免誤將癌症當成一般感冒就診而錯過黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57953
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