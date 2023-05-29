輝達黃仁勳招牌皮衣亮相演講　王美花、王文淵座上賓

台北國際電腦大展（COMPUTEX 2023）今（29）日登場，NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳上午11點演講吸引眾人目光，現場參與人數多達4000多人，經濟部長王美花、台塑集團總裁王文淵、力晶集團董事長黃崇仁都是座上賓。黃仁勳一襲招牌皮衣亮相，一開始他就秀出最新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡系列，並說技術進步讓整個處理器設備更加省錢，甚至用台語說「省很多錢」。
記者許家禎／台北報導
台北國際電腦大展（COMPUTEX 2023）今年5月30日到6月2日於台北南港展覽館1、2館舉辦，共計有26國1000家廠商、使用3000個攤位，攤位數是去年實體展的3倍。今年最大亮點就是台裔NVIDIA（輝達）執行長暨創辦人黃仁勳登台演講，尤其在AI話題熱潮下，5月初開放報名就人數破表，主辦單位二度緊急開放報名。
NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳專題演講，動用南港展覽2館7樓最大展廳，現場參與人數多達4000多人，經濟部長王美花、台塑集團總裁王文淵、台塑四寶董事長皆出席，力晶集團董事長黃崇仁同樣是座上賓。
黃仁勳以招牌皮衣亮相，並表示這是四年來第一次公開演講，他在會上展現輝達AI技術，秀出最新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡系列。他也在會上指出輝達新的AI技術與產品的優秀運算能力，讓整個設備更加省錢，他甚至鬆了一口氣用台語說「省很多錢」。
不只黃仁勳，今年COMPUTEX還請來Qualcomm（高通）2位副總裁Alex Katouzian及Kedar Kondap、安謀執行長Rene Haas、恩智浦執行副總裁Rafael Sotomayor，以及美國超微執行長梁見後等人。COMPUTEX過去也曾邀請過比爾蓋茲來與Intel前總裁Renée James（詹睿妮）來台。