星巴克驚傳遭BB彈掃射 議員林智鴻直擊 警速逮犯嫌
高雄市大順路與中正一路口星巴克咖啡今(29)日上午驚傳發生槍響，市議員林智鴻今（29）日上午在星巴克下車時，發現疑似有人從民宅內朝星巴克開槍，林智鴻隨即拍下現場向警方報案，警方抵達現場後發現是BB彈射擊，無財物毀損及人員受傷，目前警方已逮捕涉案的陳姓犯嫌，將以《槍砲彈藥管制條例》、《恐嚇罪》等罪嫌進行偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
苓雅分局於5月29日9時35分許獲報有民眾使用空氣槍朝苓雅區中正一路店家射擊。當時正停車準備要買早餐的市議員林智鴻發現星巴克門口持續有東西被擊中的聲音，後來又聽到持續的空氣槍碰！碰的聲音，他立即觀察附近民宅，就發現星巴克的對面3樓的民宅裡面有一個不明人士，持續性、無差別的用空氣槍對星巴克進行攻擊，攻擊車輛也攻擊店家及出入的客人。
林智鴻認為這是一個惡意的攻擊事件，他也立刻跟店家反應，店家也馬上報警，警方也在報警後5分鐘到達現場，對案情進行相關了解，林智鴻希望快釐清到底這名不名人士為何要對店家、客人，進行無差別攻擊行為，對市民來說是一個危險行為，威脅到市民的生命財產安全，希望儘速查明真相。
苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，疑似涉案的陳姓犯嫌落網後，稱自己是一時好玩，要射窗台植物的葉子，正對面剛好是星巴克。目前警方將以《槍砲彈藥管制條例》、《恐嚇罪》等來偵辦，至於槍枝有無殺傷力，還有待進一步釐清。