點名國民黨4大豬隊友！他曝「不斷火上澆油」：激怒郭台銘
國民黨正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選後，遭到淘汰出局的鴻海創辦人郭台銘，下一步決定將影響大選局面，一舉一動都備受外界關注。前立委邱毅直言，侯友宜若要救亡圖存，當前最重首要工作就是安撫好郭台銘，讓他成為助力、而非阻力。但國民黨卻有一群「豬隊友」，不斷火上澆油，激怒郭台銘、步步將他推向民眾黨主席柯文哲，塑造郭台銘造反有理的形勢。
記者黃韻文/綜合報導
邱毅點名第1個豬隊友，就是國民黨秘書長黃健庭。郭台銘原先最信任黃健庭，4年前兩人是親蜜戰友，而黃健庭是虔誠基督徒，常拉著郭台銘的手向上帝祈禱，祈求上帝賜給力量幫助郭台銘，而且以上帝之名保證「朱立倫絕不會騙他」，結果事後顯示黃健庭騙了郭台銘。
第2個豬隊友則是曾擔任國民黨立院總召的林為州，在郭台銘拒絕「侯郭配」後，林為州公開建議國民黨應給郭台銘「不分區立委第一名」，並協助郭台銘取得下屆立法院長。邱毅認為，林為州這個動作擺明在羞辱、欺騙郭台銘，因為國民黨立委不可能過半，如何爭取到立法院長。再者，「堂堂台灣首富降格去參選立委一職，這不笑死人嗎？」
邱毅說，第3個豬隊友則是國民黨文傳會，尤其是發言人系統。年輕人評價侯友宜像「路人」，這本是年輕人在貶抑侯友宜，說他冷漠無情，沒有溫度，不討人喜歡，但國民黨文傳會卻強調，「路人」是具親和力、平易近人，標準的自欺欺人。
最後，邱毅指第4個豬隊友是朱立倫的嫡系，為了捍衛侯友宜睜眼說瞎話，宣稱「朱立倫沒說過中南部牛鬼蛇神」，朱立倫是指郭台銘的公關公司，常故意挑撥離間，這些人才是牛鬼蛇神。邱毅提到，這種低級謊言，郭台銘當然不可能信。而被影射為牛鬼蛇神的議長們，更被激怒向郭台銘聚攏，反朱侯的呼聲越來越強烈。