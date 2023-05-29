輕熟女患乾癬「體無完膚」　中醫調理抑制搔癢、流血

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中醫將乾癬分三型 嚴重恐造成「體無完膚」台南市立醫院中醫部醫師楊茲甯表示，蔡小姐初次到診時，患處發紅、覆蓋白灰色厚屑、且因難以忍受的搔癢而抓破表皮，造成流血、流出組織液，幾乎可用體無完膚來形容，相當的辛苦。中醫根據皮膚外觀色澤型態、自覺症狀、舌象、脈象、病程進展，將乾癬概分作血熱型(進行期)、血燥型(消退期)跟血瘀型(靜止期)三類。而蔡小姐此次是偏向血熱型。
長期治療需養血潤燥、活血化瘀 針對病程給予處方楊茲甯提到，她選用紫草根、牡丹皮、土茯苓等清熱涼血解毒藥方。而發病時間一久則會進入耗傷陰血、肌膚失養的血燥型，甚至氣血鬱阻的血瘀型，治療方針會調整成養血潤燥及活血化瘀，常用藥物為玄參、熟地黃、丹參等。若為消退期及靜止期時，患處乾燥搔癢難忍，治療的時間也將拉長，需要患者更多的耐心來配合調理。因此，中醫是針對患者不同的病程，給予適合的藥方調養。
壓力大沒運動 辛辣美食誘發病情楊茲甯醫師提醒，抽菸、喝酒、魚腥發物，這類食品大多咸寒而腥，辛辣重口味的飲食，精神壓力大、睡眠不足，缺乏運動、潮濕的生活環境，都可能是誘發乾癬，或導致病情加重的因素。因此，戒菸、戒酒、飲食清淡、避開藥膳補品、海鮮類食物，適時抒發負面情緒、維持充足睡眠，保持運動習慣及居住環境乾爽舒適，皆有助於病情的良好控制。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57965
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