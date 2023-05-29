日本車站見「台灣旅客低素質」鐵證！眾見畫面全氣炸：根本賴不掉

輕熟女患乾癬「體無完膚」　中醫調理抑制搔癢、流血

輕熟女患乾癬「體無完膚」　中醫調理抑制搔癢、流血
輕熟女患乾癬「體無完膚」　中醫調理抑制搔癢、流血

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】28歲蔡小姐，從小就是易過敏體質，有過敏性鼻炎、異位性皮膚炎病史，經常感到鼻子癢、眼睛癢、皮膚癢。5年前到北部工作，因皮膚泛紅、搔癢、脫屑，就診皮膚科，確診為乾癬，外擦類固醇治療，起初雖感覺有效，漸漸地狀況時好時壞。一次食用魚湯後，皮膚嚴重過敏，短期內皮疹大面積出現，所幸經中醫診治三個月，皮膚搔癢、脫屑、抓搔流血的狀況得以改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀

中醫將乾癬分三型　嚴重恐造成「體無完膚」

台南市立醫院中醫部醫師楊茲甯表示，蔡小姐初次到診時，患處發紅、覆蓋白灰色厚屑、且因難以忍受的搔癢而抓破表皮，造成流血、流出組織液，幾乎可用體無完膚來形容，相當的辛苦。中醫根據皮膚外觀色澤型態、自覺症狀、舌象、脈象、病程進展，將乾癬概分作血熱型(進行期)、血燥型(消退期)跟血瘀型(靜止期)三類。而蔡小姐此次是偏向血熱型。

長期治療需養血潤燥、活血化瘀　針對病程給予處方

楊茲甯提到，她選用紫草根、牡丹皮、土茯苓等清熱涼血解毒藥方。而發病時間一久則會進入耗傷陰血、肌膚失養的血燥型，甚至氣血鬱阻的血瘀型，治療方針會調整成養血潤燥及活血化瘀，常用藥物為玄參、熟地黃、丹參等。若為消退期及靜止期時，患處乾燥搔癢難忍，治療的時間也將拉長，需要患者更多的耐心來配合調理。因此，中醫是針對患者不同的病程，給予適合的藥方調養。

壓力大沒運動　辛辣美食誘發病情

楊茲甯醫師提醒，抽菸、喝酒、魚腥發物，這類食品大多咸寒而腥，辛辣重口味的飲食，精神壓力大、睡眠不足，缺乏運動、潮濕的生活環境，都可能是誘發乾癬，或導致病情加重的因素。因此，戒菸、戒酒、飲食清淡、避開藥膳補品、海鮮類食物，適時抒發負面情緒、維持充足睡眠，保持運動習慣及居住環境乾爽舒適，皆有助於病情的良好控制。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57965

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

甲狀腺癌免驚！　微創內視鏡無痕切除腫瘤預後佳

婦遊日回台肩冒「詭異肉瘤」痛10多天　醫一夾是蜱蟲！最慘下場曝

膽固醇偏高沒適要治療嗎？　家醫科醫師解答...身體危害不容小覷

不容忽視的青光眼　配合治療有助於維持視力

我是廣告 請繼續往下閱讀