挺烏言論遭俄批「花錢殺人」　美議員葛蘭姆反唇相譏

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葛蘭姆聽了之後表示，這是「我們花過最值得的錢」。
這番說法遭到克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）譴責，培斯科夫說，葛蘭姆這段談話，和他後來說俄羅斯人在衝突中「垂死」的敘述相關。
但烏克蘭總統辦公室公布葛蘭姆完整談話顯示，兩者間沒有這種關聯。
葛蘭姆說，他是在俄烏戰爭的第457天造訪烏克蘭，他說，烏克蘭人抵抗入侵，讓他想起了「我們在美國更好的自己。在美國有段時間我們就是這樣，戰鬥到最後一刻，我們不是得到自由，就是死亡」。
澤倫斯基說：「你們現在自由了，我們也將獲得自由。」
葛蘭姆說：「而俄羅斯人正在死去。」
澤倫斯基又說：「沒錯，但他們來到了我們的領土。我們不是在他們的領土上戰鬥。」
培斯科夫和其他俄羅斯官員，把葛蘭姆對美援好處的讚揚，直接連結到他對俄人在衝突中喪生的敘述。
澤倫斯基辦公室公布的談話摘錄，並未明確顯示這兩段話是在不同部分的談話期間所發表。
俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，67歲的葛蘭姆是老糊塗。
「老糊塗葛蘭姆說，美國把錢花在殺害俄羅斯人上面，還說錢從沒花得這麼值得。他不該那樣。」
葛蘭姆在發給路透社的電郵中反擊說：「俄羅斯的宣傳機器一如以往動起來了。」
「麥維德夫先生，如果你不想讓俄國人繼續死在烏克蘭，那就撤軍，停止侵略，停止戰爭罪行。事實是你和（俄羅斯總統）蒲亭毫不在乎俄國士兵。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120529
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