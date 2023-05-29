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挺烏言論遭俄批「花錢殺人」　美議員葛蘭姆反唇相譏

▲美國聯邦參議員葛蘭姆力挺烏克蘭抗戰，遭俄國譴責是在讚揚花錢殺害俄國人，葛蘭姆又反擊說只是稱許烏克蘭人在美國援助下抵抗俄國入侵的精神。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦參議員葛蘭姆力挺烏克蘭抗戰，遭俄國譴責是在讚揚花錢殺害俄國人，葛蘭姆又反擊說只是稱許烏克蘭人在美國援助下抵抗俄國入侵的精神。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦參議員葛蘭姆挺烏克蘭抗戰的說法，遭俄羅斯譴責是在讚揚花錢殺害俄國人，葛蘭姆今天反唇相譏，說他只是稱許烏克蘭人在美國援助下抵抗俄國入侵的精神。

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路透社報導，共和黨籍的葛蘭姆（Lindsey Graham）26日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，影片顯示，澤倫斯基當時盛讚美國自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，提供了價值380億美元的軍事援助。

葛蘭姆聽了之後表示，這是「我們花過最值得的錢」。

這番說法遭到克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）譴責，培斯科夫說，葛蘭姆這段談話，和他後來說俄羅斯人在衝突中「垂死」的敘述相關。

但烏克蘭總統辦公室公布葛蘭姆完整談話顯示，兩者間沒有這種關聯。

葛蘭姆說，他是在俄烏戰爭的第457天造訪烏克蘭，他說，烏克蘭人抵抗入侵，讓他想起了「我們在美國更好的自己。在美國有段時間我們就是這樣，戰鬥到最後一刻，我們不是得到自由，就是死亡」。

澤倫斯基說：「你們現在自由了，我們也將獲得自由。」

葛蘭姆說：「而俄羅斯人正在死去。」

澤倫斯基又說：「沒錯，但他們來到了我們的領土。我們不是在他們的領土上戰鬥。」

培斯科夫和其他俄羅斯官員，把葛蘭姆對美援好處的讚揚，直接連結到他對俄人在衝突中喪生的敘述。

澤倫斯基辦公室公布的談話摘錄，並未明確顯示這兩段話是在不同部分的談話期間所發表。

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，67歲的葛蘭姆是老糊塗。

「老糊塗葛蘭姆說，美國把錢花在殺害俄羅斯人上面，還說錢從沒花得這麼值得。他不該那樣。」

葛蘭姆在發給路透社的電郵中反擊說：「俄羅斯的宣傳機器一如以往動起來了。」

「麥維德夫先生，如果你不想讓俄國人繼續死在烏克蘭，那就撤軍，停止侵略，停止戰爭罪行。事實是你和（俄羅斯總統）蒲亭毫不在乎俄國士兵。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120529

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