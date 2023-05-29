北京強監管地緣緊張加劇　外企嘆在中國做生意難

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說，合規與治理挑戰、以及法律障礙，使得外企更加難以應對，尤其隨著中國陸續頒布「數據安全法」和「個人信息保護法」等新法規，預計情況只會變得更具挑戰性。
威廉森指出，按例盡職調查（due diligence）業者蒐集的所有數據首先需經中國審查，而且不能從中國以外的地方查訪，這些數據通常需經國家機密審查，由中國的律師事務所負責，以確定文件中是否無涉任何機密，才能向境外傳輸。
他說，而自從2021年下半年實施「數據安全法」和「個人信息保護法」以來，數據傳輸至境外需經的程序更複雜了。
威廉森指出，因新法規定，任何外國司法、監管或執法機構希望從中國企業獲得資訊展開調查或訴訟，都必須經過中國監管機構的審批，才能跨境共享信息，導致需要把數據帶出中國的相關調查和訴訟變得更難。
亞洲外商直接投資諮詢公司協力管理諮詢（Dezan Shira & Associates）合夥人弗利曼（Kyle Freeman）也說，在中國，獲取更多的公司運營數據相當困難，盡職調查有時會很難做，甚至就做不了。
至於外企撤離中國的現象，弗利曼指出，最近的緊張局勢之前已經是一種趨勢，外企當時撤離主要受成本因素驅動。
他說，如今除考量成本和當前地緣政治緊張局勢的風險之外，外企更盤算如何使供應鏈多元化，以增強抗壓性，顯然墨西哥、越南和印度最受外資關注，其中以越南在歡迎外資這方面做得最好，印度也有改善。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120529