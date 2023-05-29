員工誤開客房門！釀3醉漢闖獨居女子房內 台中港酒店發聲明致歉
日前一名女子到台中港酒店投宿，不料半夜卻突然闖進3名男子在床邊徘徊，導致女子受到嚴重驚嚇，警方調查後，已將3名男子依侵入住宅罪嫌函送法辦，對此，台中港酒店則表示，後續會盡最大努力與當事者取得共識，同時要求員工相關流程及訓練到位，確保不再發生類似事件。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解， 一名網友在臉書社團上指出，3月10日晚間11時許，台中港酒店發生一起離譜事件，當時有幾名酒醉男子，闖入一名獨居女旅客房間，過程中眾人還不斷在床邊徘徊，使被害人飽受驚嚇。
PO文者接著說到，事後台中港酒店指稱是工作人員一時疏忽，誤開房門才造成誤會，質疑一個「四星級旅館」怎會犯下如此荒唐的事情，若發生意外誰要來負責？文末也強調，公司負責人知悉後也未曾因管理疏失，來電關心或致歉。
針對該起事件，台中港酒店今天發布聲明致歉，並表示事發後第一時間曾與當事人聯絡，但由於多次嘗試未果，後續由當事者先生代為發聲，目前全案進入調解階段，台中港酒店將盡最大努力，期能與當事者取得共識，未來也會確實要求相關流程與訓練到位，確保不再發生。
最後台中港酒店指出，每位客人的隱私和安全以及良好的住宿品質是酒店最在乎的事，往後也將繼續努力提升內部培訓和標準作業程序，以提供更好的品質。