高雄龍舟賽報名踴躍！運發局備3千顆粽免費送

「2023高雄愛河端午龍舟嘉年華」將在6月22日到24日端午連假登場，今年報名龍舟賽人數創新高，高市府運發局特地準備3,000顆黃金名粽，每日將分別送出1,000顆免費粽子；此外，為宣傳龍舟賽事活動，高市府發言人周璟瑜聯手紙風車劇團「蕃薯森林奇遇記」的人物角色拍攝宣傳影片。
記者陳美嘉／高雄報導
影片開場，率先由虎克船長與小飛俠挑戰立蛋，緊接著東海龍王亮相，一同宣傳愛河龍舟嘉年華豐富的活動內容。活動開幕當天6月22日晚間7點，紙風車劇團將在228和平公園廣場演出「蕃薯森林奇遇記」，劇情緊扣友愛、環保、資源永續等議題，描述主角眾人尋找幸福鳥的精彩冒險歷程。
周璟瑜表示，今年端午連假在高雄除了有熱血的龍舟賽事，深受親子喜愛的紙風車劇團表演，更有一系列精采活動，適合全家大小一起來參加。運發局特地準備3,000顆黃金名粽，每日將分別送出1,000顆免費粽子；網羅各式各樣攤商，近百攤的文創市集讓民眾從早逛到晚；喜愛水上活動的民眾，還能體驗SUP，現場將有專業教練指導，讓初學者輕鬆上手。
因應報名隊伍數踴躍，今年龍舟賽事出動多達33艘龍舟，愛河周邊從6月3、4日將舉辦SUP立式划槳邀請賽，6月17、18日還有獨木舟競賽，賽事及周邊活動資訊將陸續更新於KSD 好運發-高雄市政府運動發展局及高雄愛河端午嘉年華暨龍舟錦標賽臉書粉絲專頁。