賴清德稱停機核能機組維持緊急效能 民進黨：堅守非核立場未變
民進黨主席暨總統參選人賴清德於昨日提及核三廠2025年運轉年限將屆，目前相關單位也正規劃讓停機的核能機組維持緊急使用效能，以備不時之需。對此國民黨痛批，這說法是「非核鬆動」，徹底打臉民進黨執政7年來的錯誤能源政策。民進黨今（29）日回應，非核立場堅守未變，落實非核家園與推動能源轉型，一直是民進黨與台灣許多進步力量共同的目標，作為執政黨，會持續透過政策積極落實這些目標。
記者陳威叡／台北報導
賴清德昨日前往台大出席「校園總統馬拉松」活動，提及面對兩岸情勢牽動我國天然氣、燃煤來源，這就是2016年起政府推動能源自主原因，說明核三廠2025年運轉年限將屆，坦言目前相關單位也正在規劃，讓停機核能機組維持緊急使用效能。
賴清德此番話被解讀為「非核鬆動」，民進黨發言人張志豪表示，民進黨非核立場堅守未變，落實非核家園與推動能源轉型，一直是民進黨與台灣許多進步力量共同的目標，作為執政黨，民進黨持續透過政策積極落實這些目標。
張志豪重申，民進黨自2016年執政以來積極部署，攸關「淨零排放」目標的非核、減煤、增氣、展綠的能源轉型工程。賴清德昨日是針對學生提問「被封鎖」的極端外部導致的國安風險情境下所做思考及討論，不是常態狀態。
張志豪說，主席賴清德在整場演講中數度表達綠能發展及能源自主的重要性，政策方向上，民進黨也強調最優先的還是擴大真正自主的再生能源及儲能設備、節能、避免耗能，「民進黨非核立場堅守未變，政府也會持續發展綠電，為提高再生能源配比努力。」