日本車站見「台灣旅客低素質」鐵證！眾見畫面全氣炸：根本賴不掉

瑪娃颱風遠程攻擊！暴雨還沒到「先熱暈人」　中午狂飆37度

▲瑪娃颱風較明顯雨勢從明天開始，但今日帶來的「沉降氣流」，讓西半部高溫狂飆。（圖／記者陳明中攝）
▲瑪娃颱風較明顯雨勢從明天開始，但今日帶來的「沉降氣流」，讓西半部高溫狂飆。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩/綜合報導

中颱瑪娃準備要往北轉向，預計較明顯的降雨將在明日至週五（5月30日至6月2日）接連出現，不過在颱風外圍環流影響之前，瑪娃所帶來的「沉降氣流」威力驚人，今（29）日西半部地區中午互飆高溫，台南市南化區甚至來到攝氏37.3度，氣象局持續發布「高溫資訊」示警，新北市、新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣，民眾將持續留意攝氏36度或以上的高溫。

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今日截至下午1時30分，台灣本島平地最高溫出現在「台南南化」中午的攝氏37.3度，後續依縣市最高溫排行，分別是新竹竹東攝氏36.5度、高雄內門攝氏36.5度、新北三峽攝氏35.5度、金門金城攝氏35.3度；氣象局表示，因颱風外圍環流沉降影響，今日白天，新北市、金門縣地區及新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣亮起高溫「黃色燈號」。

▲受到瑪娃颱風沉降氣流的影響，氣象局持續發布高溫燈號警訊，提醒民眾防曬。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲受到瑪娃颱風沉降氣流的影響，氣象局持續發布高溫燈號警訊，提醒民眾防曬。（圖／翻攝中央氣象局官網）
不過為何瑪娃颱風會帶給台灣高溫呢？氣象局解釋，瑪娃颱風位於台灣東南側，逆時針旋轉的暖溼空氣到台灣後，受到山脈阻擋被迫上升而冷卻，水氣會凝結成雲雨，降在迎風面的山區，但當空氣越過山嶺 後，因所含水氣減少，會變成乾燥空氣，下降時壓力增加、溫度才會隨之提升（每下降100公尺氣溫上升攝氏1度）。

事實上這樣的情況就稱為「焚風」或「火燒風」，一般狀況下，焚風的空氣可比附近地區原本的空氣高出攝氏6至7度，且非常乾燥。氣象專家賈新興則提醒，瑪娃颱風北轉相當緩慢，從今日至週三（5/31），新竹以南地區都有火燒風發生的機會，請民眾特別留意。

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