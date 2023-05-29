名家論壇》方野／侯友宜的「侯侯做代誌」已敲響喪鐘

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侯友宜把炮火對準賴清德，舊事重提「台南88槍擊案」，不過他的「hohoGPT」似乎忘了軟體更新，才會牽拖賴清德。88槍擊案經檢方調查後，逮捕幕後主使者、學甲慈濟宮董事長王文宗，這個人是誰？侯友宜如果不知道，可以問前國民黨台南市議員謝龍介。王文宗不僅是前台南市議長李全教的左右手，還是國民黨主席朱立倫參選2016年總統時的學甲區主任，也幫前台南市議員謝龍介輔選過，最重要的是，王文宗還是統促黨的黨部主委。一個王文宗，牽扯出一大串藍營大咖，結果侯友宜哪壺不開提哪壺，再度提起88槍擊案，不知道國民黨高層聽到時，有沒有臉上三條線？如果侯友宜刻意迴避主謀王文宗是國民黨大樁腳的事實，也未免太小看選民的智慧！
侯友宜打著「警察市長」的名號行走江湖，總是一臉正氣凜然，但最近他的愛將、市石碇區前區長李浩榕防災標案涉貪，侯友宜被媒體問及此事時，臉色一沉、調頭就走，態度傲慢，完全不把人放在眼裡。以侯友宜自命清高的性格，面對愛將涉嫌收賄出包，沒有公開譴責、撻伐，反倒是不發一語，這不是縱容，什麼才是縱容？新北市究竟是「侯侯做代誌」，還是「新北好好貪」？而且，李浩榕不只貪財、在地方上自稱「侯友宜的愛將」，更曾言語暴力羞辱女員工、霸凌基層公務員，這些違法情事，侯友宜難道不應給市民一個交待嗎？還是他認為，只要跳針五字訣「侯侯做代誌」，就能關關難過關關過，2024等著當總統就好？
侯友宜一路走來，始終如一，對於重要事件秉持著「四不一沒有」：不表態、不說明、不承諾、沒有想法，如果被問急了，就使出「hohoGPT」戰術，不斷重複一大段空話，大家似乎也拿他沒轍。但侯友宜終究是要面對民主的檢驗，總統大選不比地方選舉，不是滿口空話、用業配及置入性行銷操控新聞，就能避開爭議及敏感議題。當侯友宜把炮火對準賴清德，說出「這樣的台灣，治安會好嗎？」不知道侯友宜對於新北治安惡化、愛將涉貪、國民黨主導88槍擊案，又說了什麼話？如果真的無法兼顧總統選舉跟新北市政，不妨辭去新北市長，選不上總統也就罷了，至少吃相不要太難看。
●作者：方野／資深媒體人
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