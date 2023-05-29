李正皓私密影像風波惹議　賴清德：應與社會大眾說明清楚

名家論壇》方野／侯友宜的「侯侯做代誌」已敲響喪鐘

▲侯友宜投入總統大選後，民調不升反降，年輕族群支持度僅18%敬陪末座。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.26）
▲侯友宜投入總統大選後，民調不升反降，年輕族群支持度僅18%敬陪末座。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.26）

文／方野

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜近日積極展開請益之旅，首站抵達高雄市黨部大談「治安牌」，火力全開，怒嗆民進黨參選人賴清德，台南光電弊案趕快查查、88槍擊案趕快查一查，「你做了多年行政院長跟副總統，你有出來講一句話嗎？」、「這樣的台灣，治安會好嗎？」最新民調顯示，侯友宜宣布參選後，支持度不升反降，不僅始終無法拉開與柯文哲的差距，在30歲以下年輕族群更是特別不受歡迎，支持度僅18%敬陪末座。難怪侯友宜最近動作頻頻，一下子跟館長合體，一下子對賴清德開砲，拚選舉拚的很用力，但他似乎忘了自己還有新北市長的身份，對於近來新北市治安持續惡化視而不見，真把市民當塑膠嗎？

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數據顯示，新北市今年1至4月刑事發生率，比起去年同期增加11.35%，光是這一個半月，就發生了5起重大治安事件，包括4/19的板橋槍擊案11槍、4/20的土城槍擊案51槍、4/30的八里槍擊案4槍、5/10的五股行刑式槍決、5/27的三峽槍擊案6槍，更誇張的是，三峽的槍擊案就發生在國小前面，當時侯友宜人在哪裡？在高雄拚選舉！這樣的新北市誰還敢住？這樣的治安表現，曾是警政高層的侯友宜真的看得下去嗎？侯友宜曾誇口說「治安不好我下台」，現在新北治安惡化，成了眾人口中的「慶記之都」，不只不見侯負起政治責任，竟想更上一層樓選總統，說穿了就是當總統比市民安全重要。

侯友宜把炮火對準賴清德，舊事重提「台南88槍擊案」，不過他的「hohoGPT」似乎忘了軟體更新，才會牽拖賴清德。88槍擊案經檢方調查後，逮捕幕後主使者、學甲慈濟宮董事長王文宗，這個人是誰？侯友宜如果不知道，可以問前國民黨台南市議員謝龍介。王文宗不僅是前台南市議長李全教的左右手，還是國民黨主席朱立倫參選2016年總統時的學甲區主任，也幫前台南市議員謝龍介輔選過，最重要的是，王文宗還是統促黨的黨部主委。一個王文宗，牽扯出一大串藍營大咖，結果侯友宜哪壺不開提哪壺，再度提起88槍擊案，不知道國民黨高層聽到時，有沒有臉上三條線？如果侯友宜刻意迴避主謀王文宗是國民黨大樁腳的事實，也未免太小看選民的智慧！

侯友宜打著「警察市長」的名號行走江湖，總是一臉正氣凜然，但最近他的愛將、市石碇區前區長李浩榕防災標案涉貪，侯友宜被媒體問及此事時，臉色一沉、調頭就走，態度傲慢，完全不把人放在眼裡。以侯友宜自命清高的性格，面對愛將涉嫌收賄出包，沒有公開譴責、撻伐，反倒是不發一語，這不是縱容，什麼才是縱容？新北市究竟是「侯侯做代誌」，還是「新北好好貪」？而且，李浩榕不只貪財、在地方上自稱「侯友宜的愛將」，更曾言語暴力羞辱女員工、霸凌基層公務員，這些違法情事，侯友宜難道不應給市民一個交待嗎？還是他認為，只要跳針五字訣「侯侯做代誌」，就能關關難過關關過，2024等著當總統就好？

侯友宜一路走來，始終如一，對於重要事件秉持著「四不一沒有」：不表態、不說明、不承諾、沒有想法，如果被問急了，就使出「hohoGPT」戰術，不斷重複一大段空話，大家似乎也拿他沒轍。但侯友宜終究是要面對民主的檢驗，總統大選不比地方選舉，不是滿口空話、用業配及置入性行銷操控新聞，就能避開爭議及敏感議題。當侯友宜把炮火對準賴清德，說出「這樣的台灣，治安會好嗎？」不知道侯友宜對於新北治安惡化、愛將涉貪、國民黨主導88槍擊案，又說了什麼話？如果真的無法兼顧總統選舉跟新北市政，不妨辭去新北市長，選不上總統也就罷了，至少吃相不要太難看。


●作者：方野／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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