英國學府成立研究所　助決策者了解香港社群

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歐洲首個香港研究所（Hong Kong Studies Hub）由英國薩里大學國際政治高級講師馬寶康（Malte Philipp Kaeding）創立，副研究員是香港學者鍾劍華及黎恩灝，組成研究所的核心團隊。
香港研究所總監馬寶康是德國政治學家與香港有深厚淵源。他在香港浸會大學取得博士，並曾執導訪問香港本土派人物梁天琦和黃台仰，以探討香港本土主義的電影「香港本色」（Black Bauhinia）。
他告訴RFA，早在2017年香港主權移交20週年期間，已萌生在海外成立香港研究所的想法，而隨著近年海外香港社群壯大，有必要讓決策者更深入認識香港社群。
馬寶康期望研究所帶動跨學科的香港研究，包括在政治學、國際關係、社會學、歷史等，甚至發展成可以媲美中國研究和台灣研究的獨立科學。
近期香港公共圖書館下架有關六四事件和反送中運動等著作，因此馬寶康正在薩里大學建立全新的香港研究圖書館，目前已收集一定數量有關香港研究的圖書，可供學生查閱，並正籌建網上圖書館。
他表示，當準備工作就緒，將呼籲港人捐出藏書，以保存和香港有關的著作。
報導表示，雖然中國留學生是多所英國大學的重要收入來源，不少大學因而有所忌憚，但馬寶康說，薩里大學校方完全支持成立香港研究所，而目前在校內舉辦的香港活動也未曾受到滋擾。
報導說，全英國共30所由當地大學和中方合作開設的孔子學院，而英國薩里大學並未參與。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1120529